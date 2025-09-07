Меню
Киноафиша Статьи Если надоел HBO, держите подборку из 7 лучших сериалов Showtime: в их числе и культовый «Твин Пикс»

7 сентября 2025 13:46
Кадр из сериала «Декстер», «Миллиарды», «Мастера секса»

Действительно достойная подборка.

Телеканал Showtime долго оставался в тени HBO, но в 2000-х резко выстрелил: у него появились проекты, которые сегодня называют классикой. Мы выбрали семь лучших — они абсолютно разные, но у каждого есть свой шарм, который удерживал зрителей у экрана долгие сезоны.

«Декстер» (2006–2013, 2021–2022)

История судмедэксперта Декстера Моргана, который днём работает в полиции Майами, а ночью становится серийным убийцей, стала хитом мирового масштаба.

Харизма Майкла С. Холла сделала персонажа пугающе обаятельным, а сама идея «маньяка с кодексом» оказалась настолько дерзкой, что сериал породил целую франшизу — с сиквелами и приквелом.

«Бесстыжие» (2011–2021)

Американская адаптация британского шоу превратилась в едкую социальную сатиру. Галлагеры — семья, в которой пьющий отец и шестеро детей выживают в бедности, обманывая систему и друг друга.

Уильям Мэйси сыграл, возможно, роль своей жизни, а сериал «Бесстыжие» 11 сезонов балансировал между жёстким юмором и подлинной драмой.

Уильям Мэйси

«Миллиарды» (2016–2023)

Дуэль прокурора Чака Родса и миллиардера Бобби Аксельрода превратила мир финансов в напряжённый триллер. Здесь сделки сравнимы с шахматными партиями, а ставки — с целыми состояниями.

«Миллиарды» задали тренд на умные бизнес-драмы, где власть и деньги становятся оружием.

«Побег из тюрьмы Даннемора» (2018)

Мини-сериал, снятый Беном Стиллером, оказался сенсацией. Основанная на реальных событиях история о побеге двух заключённых с помощью тюремной сотрудницы снята с документальной точностью и при этом напряжённее любого триллера.

Аркетт и Бенисио дель Торо — актёрский дуэт, который держит зрителя до финала.

«Мастера секса» (2013–2016)

История реальных учёных Уильяма Мастерса и Вирджинии Джонсон, которые первыми в США начали научные исследования человеческой сексуальности.

Майкл Шин и Лиззи Каплан показали, что даже строгая наука может быть драмой — с личными страстями, запретами общества и прорывами, которые изменили культуру.

Клэр Дэйнс

«Родина» (2011–2020)

Один из лучших шпионских сериалов XXI века. Клэр Дэйнс в роли агента ЦРУ Кэрри Мэтисон доказала, что женщина-разведчица может быть не только харизматичной, но и трагически уязвимой.

Сюжет о «спящем агенте» быстро превратился в политический триллер мирового масштаба, актуальный и сегодня.

«Твин Пикс: Возвращение» (2017)

Дэвид Линч спустя 25 лет вернулся к самому загадочному городу на телевидении — и снял не ностальгию, а полноценный артхаус-шедевр. «Возвращение» — это одновременно триллер, хоррор и философская медитация о времени.

Сериал стал событием десятилетия, а критики назвали его «кино, замаскированным под ТВ».

Showtime может похвастаться десятками отличных проектов, но именно эти семь доказали: телевидение — не «второй сорт» кино, а пространство для смелых экспериментов и настоящих откровений.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из сериала «Декстер», «Миллиарды», «Мастера секса», «Бесстыжие», «Родина»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
