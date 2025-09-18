Меню
Если надо объяснять, то не надо объяснять: вот в чем смысл фильма «Шоссе в никуда» Дэвида Линча (для тех, кто не понял)

Если надо объяснять, то не надо объяснять: вот в чем смысл фильма «Шоссе в никуда» Дэвида Линча (для тех, кто не понял)

18 сентября 2025 18:08
Кадр из фильма «Шоссе в никуда»

Одна из самых запутанных кинолент 90-х.

«Шоссе в никуда» Дэвида Линча — фильм, который невозможно пересказать так, чтобы он стал «понятным», но мы постараемся. Здесь каждое событие словно отражается в кривом зеркале, а сюжет петляет, превращая историю в кошмар наяву. И именно в этом сила картины: она заставляет искать смысл, даже если ответа нет.

Теория временной петли

Одна из самых популярных версий — герой Фред Мэдисон застрял в замкнутом круге. Фраза «Дик Лоран мёртв» становится и началом, и концом его личного ада. Фред убил жену, но не может этого принять. Его сознание конструирует альтернативную личность — Пита, более молодого и свободного. В момент, когда иллюзия рушится, цикл запускается заново.

Психологическая фуга

Есть и другая трактовка: Пит — это не альтер эго, а состояние психики, когда человек буквально становится другим. Линч показывает внутренний разрыв, где в одном теле живут два персонажа. Фред хочет убежать от чувства вины, но его подсознание возвращает его обратно.

Кадр из фильма «Шоссе в никуда»

Демон среди людей

Особое место занимает Таинственный Незнакомец. Для одних он — реальный человек, для других — символ. Демон, воплощающий зло и смерть, наблюдающий за героем и подталкивающий его к катастрофе. Он будто бы отражает самые тёмные стороны человеческой души, те, которые нельзя заглушить.

Смысл в неопределённости

Линч не даёт готового ответа, и это принципиально. «Шоссе в никуда» — фильм о вине, страхе и невозможности от неё уйти. Это история о человеке, который пытается стереть прошлое, но снова оказывается на том же месте. А зритель, попав в эту петлю вместе с героем, уже не может выйти равнодушным.

Читайте также: «Это пародия!»: Тарантино жестко прошелся по фильму Линча, который вполне зашел зрителям — 7,3 на IMDb

Фото: Кадр из фильма «Шоссе в никуда»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
