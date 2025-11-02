Если начинать смотреть, то только так: 4 сериала про Дексера, расположенные по хронологии

Франшиза о харизматичном серийном убийце-эксперте из Майами давно превратилась в самостоятельную вселенную. У оригинального «Декстера» (2006–2013) выросли приквел, продолжение и даже перезапуск — и теперь без путеводителя легко запутаться, где молодой Декстер только учится скрывать трупы, а где уже пытается сбежать от собственной тени.

Если вы решили пересмотреть всё от начала до конца или впервые хотите познакомиться с сериалом — вот идеальный порядок.

1. «Декстер: Первородный грех» (2024–2025)

Начинать стоит именно с этого приквела. Действие происходит в 1991 году — задолго до оригинального шоу. Молодого Декстера (Патрик Гибсон) мы видим в самом начале его пути, когда он только устраивается в криминалистическую лабораторию Майами и учится жить с «тёмным попутчиком».

Здесь он впервые осознаёт, кто он есть, а приёмный отец Гарри (Кристиан Слейтер) формирует его пресловутый «код» — правило убивать только тех, кто действительно заслужил.

2. «Декстер» (2006–2013)

Оригинальный сериал, который сделал Майкла С. Холла легендой. Восьмисезонная история балансирует между драмой и хоррором, а зрителя заставляет то сопереживать убийце, то бояться за его жертв.

Это та самая эпоха, где Декстер становится иконой поп-культуры — судмедэксперт, который по ночам превращается в карающего монстра. И если вы хотите понять, почему «Декстер» стал культовым, — всё здесь.

3. «Декстер: Новая кровь» (2021–2022)

Прошло десять лет. Декстер инсценировал смерть и живёт под чужим именем в заснеженной глуши на севере штата Нью-Йорк. Он пытается быть «нормальным» — но прошлое, как всегда, настигает.

Главная интрига — встреча с повзрослевшим сыном Харрисоном, у которого, возможно, тот же дар или проклятие, что и у отца. Атмосфера — холоднее, диалоги — жёстче, мораль — туманнее.

4. «Декстер: Воскрешение» (2025–…)

Продолжение «Новой крови», стартовавшее летом 2025-го. События начинаются всего через десять недель после финала, где Декстер чудом выжил. Он оправляется от ранения и отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти Харрисона. Пока сериал только разворачивается, но именно здесь, по словам создателей, история Моргана получит окончательное завершение.

Смотреть эти сериалы подряд — всё равно что наблюдать за эволюцией монстра, который мечтает быть человеком.

И, пожалуй, именно в этом секрет долголетия «Декстера» — он всё ещё заставляет зрителей задаваться вопросом: кто в нас побеждает — тьма или свет?

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.