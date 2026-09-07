Если наберете 8 из 8 — вы настоящий знаток Гайдая и «просто красавец»: сложный тест на знание фильма «Операция "Ы"»

Только для тех, кто смотрел больше одного раза.

«Операцию "Ы"» смотрели все — вопрос только в том, сколько раз. Кто-то включал ее раз в год под настроение, кто-то знает наизусть каждую реплику Шурика и цитирует к месту и не к месту.

Фильм состоит из трех новелл, но чаще всего в памяти остается именно третья — про стройку, Труса, Балбеса и Бывалого. А между тем в картине хватает деталей, которые проскакивают мимо даже у преданных фанатов: мелкие реплики, второстепенные персонажи, детали интерьера, которые Гайдай явно продумывал не просто так.

Мы собрали восемь вопросов — от простых до таких, где придется вспоминать фильм покадрово. Проверим, насколько глубоко вы его знаете. Наберете 8 из 8 (или хотя бы 7 баллов) — можете считать себя настоящим знатоком советского кино!

Также советуем пройти другой наш тест: «Не виноватая я! Тест сам пришел!»: на эти 6 вопросов по фильмам Гайдая ответят только самые внимательные зрители