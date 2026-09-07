Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Если наберете 8 из 8 — вы настоящий знаток Гайдая и «просто красавец»: сложный тест на знание фильма «Операция "Ы"»

Если наберете 8 из 8 — вы настоящий знаток Гайдая и «просто красавец»: сложный тест на знание фильма «Операция "Ы"»

Проверено редакцией
Если наберете 8 из 8 — вы настоящий знаток Гайдая и «просто красавец»: сложный тест на знание фильма «Операция "Ы"»

Только для тех, кто смотрел больше одного раза.

«Операцию "Ы"» смотрели все — вопрос только в том, сколько раз. Кто-то включал ее раз в год под настроение, кто-то знает наизусть каждую реплику Шурика и цитирует к месту и не к месту.

Фильм состоит из трех новелл, но чаще всего в памяти остается именно третья — про стройку, Труса, Балбеса и Бывалого. А между тем в картине хватает деталей, которые проскакивают мимо даже у преданных фанатов: мелкие реплики, второстепенные персонажи, детали интерьера, которые Гайдай явно продумывал не просто так.

Мы собрали восемь вопросов — от простых до таких, где придется вспоминать фильм покадрово. Проверим, насколько глубоко вы его знаете. Наберете 8 из 8 (или хотя бы 7 баллов) — можете считать себя настоящим знатоком советского кино!

Также советуем пройти другой наш тест: «Не виноватая я! Тест сам пришел!»: на эти 6 вопросов по фильмам Гайдая ответят только самые внимательные зрители

Фото: Кадры из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Почему Хатидже к финалу «Великолепного века» начала носить короны вверх тормашками: заметили единицы, а не понял — никто Почему Хатидже к финалу «Великолепного века» начала носить короны вверх тормашками: заметили единицы, а не понял — никто Читать дальше 9 сентября 2026
«Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу»: в этом тесте 6/6 наберут только истинные знатоки «Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу»: в этом тесте 6/6 наберут только истинные знатоки Читать дальше 9 сентября 2026
Настоящего знатока кино СССР найти легко: только он пройдет на 5/5 тест по первым ролям советских актеров Настоящего знатока кино СССР найти легко: только он пройдет на 5/5 тест по первым ролям советских актеров Читать дальше 8 сентября 2026
С первыми дождями заскучали по лету? Этот тест по советским мультикам вернёт вас в тепло и солнце С первыми дождями заскучали по лету? Этот тест по советским мультикам вернёт вас в тепло и солнце Читать дальше 8 сентября 2026
А хотите в кино? Тогда ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто из советских актеров вас бы сыграл (тест) А хотите в кино? Тогда ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто из советских актеров вас бы сыграл (тест) Читать дальше 7 сентября 2026
Гайдай. Кино. Потанцуем? Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадрам, где герои пляшут (тест) Гайдай. Кино. Потанцуем? Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадрам, где герои пляшут (тест) Читать дальше 7 сентября 2026
«Ням-ням» тест: 5 сложных вопросов по блюдам из фильмов СССР «Ням-ням» тест: 5 сложных вопросов по блюдам из фильмов СССР Читать дальше 7 сентября 2026
У этого советского фильма нет аналогов в мире: шедевр Митты до сих пор идеально смотрится в сентябре У этого советского фильма нет аналогов в мире: шедевр Митты до сих пор идеально смотрится в сентябре Читать дальше 9 сентября 2026
Даже невозмутимый Штирлиц пришел в бешенство: из «Семнадцати мгновений весны» вырезали четверть фильма Даже невозмутимый Штирлиц пришел в бешенство: из «Семнадцати мгновений весны» вырезали четверть фильма Читать дальше 9 сентября 2026
После «Бриллиантовой руки» Гайдай зарекся работать с этим актером: его любила вся страна, а режиссер кривился только от имени После «Бриллиантовой руки» Гайдай зарекся работать с этим актером: его любила вся страна, а режиссер кривился только от имени Читать дальше 9 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше