Если любите Устюгова из «Ментовских войн», посмотрите его в другой роли: историческая сага «Годунов» с рейтингом 8,5 впечатлит

Если вы привыкли видеть Александра Устюгова жестким оперативником из «Ментовских войн», стоит посмотреть на него в совсем другой роли.

В историческом сериале «Годунов» актер появляется в совершенно ином амплуа. Проект вышел в 2018 году и получил высокий рейтинг — 8,5 на «Кинопоиске». Это масштабная историческая сага о борьбе за власть в России XVI века.

История власти, интриг и Смутного времени

Сериал «Годунов» состоит из 17 серий и рассказывает о событиях конца правления Ивана Грозного и последующих годах Смутного времени. В центре истории — судьба Бориса Годунова, первого на Руси избранного царя.

Герой проходит путь от опричника до фактического правителя государства, а затем занимает царский престол. На фоне этой истории разворачиваются политические интриги, борьба за трон, предательство и личные драмы.

В проекте собрался мощный актерский состав. Бориса Годунова сыграл Сергей Безруков, в сериале также снялись Светлана Ходченкова, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, Мария Андреева, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Ирина Пегова и Юрий Колокольников. Александр Устюгов, которого многие знают по криминальным сериалам, здесь раскрывается с другой стороны.

Где снимали историческую сагу

Создатели старались добиться максимальной исторической достоверности. Съемки проходили в реальных исторических локациях. Среди них — Суздаль, Несвижский замок в Белоруссии и Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде.

Благодаря этим местам сериал выглядит как настоящая реконструкция эпохи. «Годунов» показывает один из самых драматичных периодов российской истории — время политических переворотов, самозванцев и борьбы за будущее государства.