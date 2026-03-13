Если любите Устюгова из «Ментовских войн», посмотрите его в другой роли: историческая сага «Годунов» с рейтингом 8,5 впечатлит

13 марта 2026 16:11
Кадр из сериала «Годунов»

Если вы привыкли видеть Александра Устюгова жестким оперативником из «Ментовских войн», стоит посмотреть на него в совсем другой роли.

В историческом сериале «Годунов» актер появляется в совершенно ином амплуа. Проект вышел в 2018 году и получил высокий рейтинг — 8,5 на «Кинопоиске». Это масштабная историческая сага о борьбе за власть в России XVI века.

История власти, интриг и Смутного времени

Сериал «Годунов» состоит из 17 серий и рассказывает о событиях конца правления Ивана Грозного и последующих годах Смутного времени. В центре истории — судьба Бориса Годунова, первого на Руси избранного царя.

Герой проходит путь от опричника до фактического правителя государства, а затем занимает царский престол. На фоне этой истории разворачиваются политические интриги, борьба за трон, предательство и личные драмы.

В проекте собрался мощный актерский состав. Бориса Годунова сыграл Сергей Безруков, в сериале также снялись Светлана Ходченкова, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, Мария Андреева, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Ирина Пегова и Юрий Колокольников. Александр Устюгов, которого многие знают по криминальным сериалам, здесь раскрывается с другой стороны.

Где снимали историческую сагу

Создатели старались добиться максимальной исторической достоверности. Съемки проходили в реальных исторических локациях. Среди них — Суздаль, Несвижский замок в Белоруссии и Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде.

Благодаря этим местам сериал выглядит как настоящая реконструкция эпохи. «Годунов» показывает один из самых драматичных периодов российской истории — время политических переворотов, самозванцев и борьбы за будущее государства.

Фото: Кадр из сериала «Годунов»
Екатерина Адамова
Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря Читать дальше 13 марта 2026
Пасхальный эпизод «Маши и Медведя» посмотрели 367 970 719 раз: чем он так зацепил зрителей Пасхальный эпизод «Маши и Медведя» посмотрели 367 970 719 раз: чем он так зацепил зрителей Читать дальше 13 марта 2026
Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2 Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2 Читать дальше 10 марта 2026
Улыбалась как дурочка все 13 минут: теперь поняла, почему серию «Маши и Медведя» «Танцуют все!» посмотрели 8 млн раз Улыбалась как дурочка все 13 минут: теперь поняла, почему серию «Маши и Медведя» «Танцуют все!» посмотрели 8 млн раз Читать дальше 10 марта 2026
«Паламарчук сыграл просто потрясающе»: детектив из 16 серий с Фомой из «Невского» держит рейтинг 8,1 и вошел в топ-250 лучших сериалов «Паламарчук сыграл просто потрясающе»: детектив из 16 серий с Фомой из «Невского» держит рейтинг 8,1 и вошел в топ-250 лучших сериалов Читать дальше 10 марта 2026
После «Ментовских войн» — новый громкий детектив: Устюгов появится в крепком сериале вместе с Колесниковым из «Первого отдела» После «Ментовских войн» — новый громкий детектив: Устюгов появится в крепком сериале вместе с Колесниковым из «Первого отдела» Читать дальше 10 марта 2026
Менеджер падает с 20-го этажа и начинает видеть призраков: душевный российский сериал с рейтингом 7,6, который вы пропустили, а зря Менеджер падает с 20-го этажа и начинает видеть призраков: душевный российский сериал с рейтингом 7,6, который вы пропустили, а зря Читать дальше 9 марта 2026
5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований 5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований Читать дальше 9 марта 2026
В этих 3 российских сериалах — удивительно крепкая детективная интрига: и №1 вышел в 2026 году В этих 3 российских сериалах — удивительно крепкая детективная интрига: и №1 вышел в 2026 году Читать дальше 14 марта 2026
