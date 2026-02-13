Для тех кто, не может забыть «Трассу»: в будущей новинке OKKO «Похищение» ребенка будет искать Трибунцев

Меню
13 февраля 2026 16:11
Кадр из сериала «Похищение»

Лента точно пощекочет нервы зрителям.

Сериал «Трасса» вышел в 2024 году и быстро стал событием. Мрачная история о поисках пропавших девочек надолго осела в зрительской памяти, и впечатление от просмотра не отпускало ещё долго.

Теперь к выходу на экраны готовится новый проект, который затрагивает ту же тему. У него крепкий актёрский состав, и это уже позволяет рассчитывать на внимание публики. Подробностей пока немного, но интерес к подобным сюжетам после «Трассы» остаётся высоким.

Сюжет сериала «Похищение»

Пятилетний внук дирижёра Кречетова исчезает за минуты, пока няня приходит в себя после удара. Память женщины словно стерта.

Дело поручают капитану Мезенцевой и следователю Косинскому — у каждого свой метод и своя цена вопроса. Косинский, специалист по пропавшим детям, работает без оглядки на чужие чувства. Аглая сначала сопротивляется, но втягивается.

Семья Кречетовых трещит по швам, и за поворотом — финансовые схемы, старые обиды и ложь, которая годами считалась правдой. Ради истины Аглая готова рискнуть карьерой, отношениями и жизнью собственного ещё не рождённого ребёнка.

Кадр из сериала «Похищение»

Детали сериала

Актёрский ансамбль «Похищения» составили Тимофей Трибунцев, Марина Васильева и другие звезды. За режиссуру отвечает Кирилл Плетнёв, который на этот раз делает ставку на вязкую тревогу и внутренние конфликты персонажей.

Сценарий Ксении Кияшко устроен так, что тень падает по очереди на всех, кто оказывается в кадре. Окончательный состав подозреваемых будет меняться до самого конца. Премьера — в 2026 году.

Фото: Кадры из сериала «Похищение»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
