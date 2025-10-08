От режиссера «Первого отдела» и «Невского»: 13 октября на НТВ выходит новый детектив о криминальных делах Петербурга

Меню
8 октября 2025 18:37
«Васька»

«Васька» — работа Генриха Кена, автора главных хитов телеканала.

Премьера детективного сериала «Васька» состоится 13 октября на НТВ. Генрих Кен, снявший «Первый отдел» и «Невского», вновь обращается к Петербургу — на этот раз к Василеостровскому району, где из-за ошибки в приказе сталкиваются два полковника полиции.

Один из них — Александр Емелин (Александр Барановский), начальник уголовного розыска, который уже готовился занять кресло руководителя УВД. Другой — Василий Емельянов (Роман Грибков), переведённый из Пскова офицер, случайно оказавшийся на его месте.

«Васька»: конфликт на службе

С первых серий становится ясно — мирно они работать не смогут. Емелин видит в приезжем угрозу, Емельянов не терпит чужого контроля.

Их служебное противостояние постепенно перерастает в борьбу характеров. Один — подводник по прошлой профессии, человек дисциплины и чёткости. Другой — оперативник со стажем, привыкший всё решать в поле.

Вместе они вынуждены охранять порядок на «Ваське» — районе, где мир и беспорядок часто разделяет лишь тонкая грань.

Петербург без парада

Сериал снимали на Васильевском острове — среди дворов-колодцев, старых парадных и портовых кварталов.

Генрих Кен объясняет: «“Васька” — это про атмосферу. Про место, которое заставляет искать единомышленников. Иначе утонешь».

Реальные лица и настоящие характеры

Александр Барановский признаётся: «Емелин любит порядок, точность и справедливость. Это человек, на которого можно положиться, даже если он вам не улыбается».

Его коллега Роман Грибков добавляет: «Емельянов поначалу чужой, над ним подшучивают, но он держит слово и делает своё дело. Не карьерист, а работяга».

Кто ещё в кадре

В сериале также играют Дмитрий Пчела, Анна Лутцева, Алесь Снопковский, Владислав Сенаторов, Олег Абалян, Инна Горбикова и Лайма Зайцева.

В каждом эпизоде — отдельное расследование, но главное здесь не преступления, а люди, которые их раскрывают.

Также прочитайте: Этот сериал отказались снимать 50 режиссеров: Первый канал готовит к выходу историческую сагу о Донецке

Фото: Кадр из сериала «Васька»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
