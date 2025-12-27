Если Кевин из «Один дома» уже вызывает аллергию и тошноту: 5 небанальных новогодних фильмов, которые вы точно не видели

Не надо включать телевизор на автомате. Выберите действительно что-то новенькое и необычное.

Если в какой-то момент вы ловите себя на мысли, что ставите «Один дома» уже просто по инерции, значит, пора менять маршрут.

Новый год в кино давно перестал быть только про оленей, гирлянды и обязательное чудо. Иногда это время страха, иронии, одиночества и даже конца света — и в этом тоже есть особая магия.

«Санта на продажу»

В этой финской истории Рождество возвращают к его мрачным корням. Из вечной мерзлоты выкапывают не доброго дедушку, а древнее существо, которое и стало прообразом Санты в легендах.

Маленькая северная деревня оказывается лицом к лицу с кошмаром, спрятанным под праздничной мишурой. Фильм одновременно пугает и смеется над тем, во что превратили праздник — и именно поэтому смотрится так свежо.

«Тихая ночь»

Британская семья собирается за рождественским столом, зная, что это их последний вечер на Земле. Вокруг — уют, шутки, вино и подарки, а где-то за окнами надвигается катастрофа.

Это кино не про экшен, а про человеческую попытку сохранить нормальность, когда всё рушится. И от этого оно бьет куда сильнее любого блокбастера.

«Плохой Санта»

Если вас раздражают приторные сказки, этот фильм — идеальное лекарство. Герой Билли Боба Торнтона — грязный, злой и абсолютно анти-рождественский Санта, который зарабатывает грабежами торговых центров. Но за цинизмом вдруг проступает странная, почти болезненная человечность, и фильм неожиданно становится трогательным.

«Рождество, опять»

Тихое инди-кино про продавца елок, который переживает болезненный разрыв и бродит по зимнему Нью-Йорку, как призрак. Здесь почти ничего не происходит в привычном смысле, но каждая сцена дышит тоской и надеждой. Это фильм для тех, кто знает, что праздники могут быть не только радостными, но и очень одинокими.

«Анна и Апокалипсис»

Рождественский зомби-мюзикл — звучит как безумие, и именно в этом его прелесть. Пока мертвые захватывают город, школьники поют, дерутся и пытаются добраться до близких. Под абсурдной оболочкой скрывается искренний фильм о страхе, дружбе и взрослении — просто с хором зомби на фоне.

Эти фильмы доказывают простую вещь: Новый год в кино может быть каким угодно — мрачным, ироничным, печальным или пугающе честным. И иногда именно такие истории запоминаются сильнее всех гирлянд и хлопушек.

