Если кажется, что вы уже всё видели: 2 новых сериала-детектива, которые я проглотила залпом — и рейтинги достойные

Иногда самые цепляющие детективные сериалы выходят незаметно для многих зрителей. В этой подборке — как раз такие.

Вы могли не заметить их продвижения, но они явно достойны просмотра, да и зрительские рейтинги подтвержают это.

«Посланники» (Cei trimisi)

Румынский сериал «Посланники» начинается с убийства, за которым сразу чувствуется второй слой.

Опытный инспектор Эди расследует смерть школьного учителя, найденного на берегу озера. Рядом с телом — старая фотография и странные следы, явно оставленные не случайно.

По мере следствия выясняется, что у погибшего была сомнительная репутация: его увольняли из разных школ, избегая официальных разбирательств.

Параллельно раскрывается личная история самой Эди. Три года назад она потеряла ребёнка и с тех пор живёт в постоянном внутреннем конфликте, который отражается и на работе.

Героине назначают напарника — не столько помощника, сколько наблюдателя. Расследование постепенно превращается в попытку разобраться не только в преступлении, но и в механизмах коллективного молчания.

Рейтинг IMDb — 8,2.

«Убегай!» (Run Away)

Британский сериал «Убегай!» строится вокруг семьи, оказавшейся в центре криминальной истории.

Финансист Саймон Грин ищет дочь-подростка, сбежавшую из дома с парнем, связанным с наркотиками. Попытка вернуть её заканчивается публичной дракой, а уже на следующий день парень найден мёртвым.

Саймон становится главным подозреваемым: мотив очевиден, улик достаточно, алиби нет. Пока полиция ведёт расследование, герой сам отправляется на поиски дочери, постепенно погружаясь в чужой и опасный для него мир.

Сюжет развивается сразу в двух плоскостях — следственной и личной, постоянно смещая акценты. Проект основан на романе Харлана Кобена.

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3, IMDb — 7,0.

