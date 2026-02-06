Меню
Киноафиша Статьи Если кажется, что смотреть нечего: 3 новых детективных сериала из России, Японии и Канады — забудете про сон на 24 часа

6 февраля 2026 16:40
Кадр из сериала «Уроки химии»

Они как глоток свежего воздуха для настоящих киноманов.

Если кажется, что вы уже пересмотрели все возможные детективы и новые сюжеты больше не удивляют, это ощущение обманчиво. В разных странах каждый год выходят проекты, которые проходят мимо широкой рекламы, но дают жанру новое дыхание.

Ниже — три свежих сериала из Японии, России и Канады, которые могут стать тем самым глотком свежего воздуха для любителей загадок и расследований.

«1972: Светлячки на пляже»

Японский сериал переносит в Окинаву 1972 года — момент, когда остров возвращался под контроль Японии. Исчезает автомобиль с 1 млн долларов, и полиция создает спецгруппу с жестким дедлайном: 18 дней.

Расследование быстро выходит за рамки обычного дела. Всплывают связи с бизнесом, якудза и американскими военными. Детектив здесь — не только поиск денег, но и срез эпохи, где политика влияет на каждое решение.

«Уроки химии»

Российская история строится на контрасте. Бывший профессор химии Евгения Селезнёва из столичного вуза оказывается в провинции и работает в квест-комнате. На первый взгляд — падение, на деле — новая точка входа в мир тайн.

Знание химии и логики помогает ей распутывать ситуации, где полиция заходит в тупик. Камерный формат делает акцент на психологии и деталях.

«Художник»

Канадский проект уводит в 1906 год, в особняк на Род-Айленде. Среди гостей — Томас Эдисон и Эдгар Дега. После ужина хозяина находят убитым. Дом отрезан от внешнего мира, каждый под подозрением.

Классическая схема «закрытой комнаты» работает за счет атмосферы и сильного актерского состава. Исторические фигуры добавляют интриги и ощущение игры с реальностью, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

Если привычные хиты уже пересмотрены, эти три сериала могут приятно удивить. Они разные по темпу и стилю, но объединены главным — уважением к зрителю, который любит думать вместе с героями.

Фото: Кадр из сериала «Уроки химии»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
