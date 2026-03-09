Если кажется, что после «Первого отдела» нечего смотреть: 3 малоизвестных детектива 2017–2021 годов, которые я проглотила за пару вечеров

Киноленты из Швейцарии, Британии и Ирландии, которые легко затягивают.

Иногда самые интересные детективные сериалы проходят почти незаметно. Без громких премьер, без масштабной рекламы и звездных имен на афишах (не то что «Первый отдел», о котором трубят чуть ли не все СМИ).

Тем не менее именно такие проекты часто оказываются неожиданно сильными. Нашли три европейских детективных сериала, которые легко могут затянуть на несколько вечеров.

«Уайлдер / Wilder», 2017

Швейцарский сериал «Уайлдер» вышел в 2017 году. Режиссерами проекта стали Бела Баттьяни и Александр Сомбат, а главную роль детектива Розы Уайлдер исполнила Сара Спейл.

Героиня работает следователем в крупном городе, но вынуждена вернуться в родное горное поселение на поминки брата, погибшего много лет назад. Спокойная поездка быстро превращается в расследование: в городке происходит странное убийство, которое неожиданно оказывается связано с прошлым самой Розы.

«Залив / The Bay», 2019

Британский детектив «Залив» вышел в 2019 году. Над сериалом работали режиссеры Роберт Куинн, Ли Хевн Джонс, Джулия Форд и Фэй Гилберт, а главную роль сыграла Морвен Кристи.

Детектив Лиза Армстронг занимается редкой для полиции работой — она сопровождает семьи жертв преступлений. Расследование исчезновения подростков постепенно становится для нее личной историей, поскольку героиня неожиданно понимает, что связана с пострадавшей семьей.

«Удушье / Smother», 2021

Ирландско-британский сериал «Удушье» вышел в 2021 году. Режиссером проекта выступил Датаи Кинн, а главную роль исполнила Дервла Кирван.

После семейного праздника тело бизнесмена Дениса Ахерна находят у подножия скалы в графстве Клэр. Подозрения сразу падают на его жену Вэл, с которой мужчина накануне публично поссорился. Чтобы доказать свою невиновность и вернуть доверие дочерей, женщина начинает собственное расследование, пишет автор Дзен-канала Первый ряд.

Европейские детективы часто берут не масштабом, а атмосферой и психологией персонажей. В таких историях важны не только преступления, но и люди, которые их расследуют. Возможно, именно один из этих сериалов станет вашим неожиданным открытием.