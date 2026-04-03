Если хочется напряжения и раскрытого рта у экрана: 3 фантастических фильма 2023–2024, которые 100% стоит включить

Иногда фантастика работает не на спецэффекты, а на напряжение. За последние два года вышло несколько фильмов, которые держат за счёт идеи, атмосферы и темпа.

Мы собрали три относительно свежих проекта 2023–2024 годов, которые легко пропустить, но сложно забыть.

«Охотники с пустоши» (2024)

Южнокорейский фильм режиссёра Хо Мён-хэна разворачивается в разрушенном Сеуле после глобального землетрясения. Мир откатился к выживанию: вода и еда — главная валюта, а опасность приходит не только от людей, но и от мутантов.

В центре истории Нам-сан, которого играет Ма Дон Сок. Его герой защищает небольшую общину, пока не исчезает 18-летняя девушка Су-на. Дальше начинается классический, но напряжённый путь спасения, где ставка сделана на действие и физическое присутствие героя, а не на диалоги.

«Чёрный шум» (2023)

Американский проект Филиппе Мартинеса переносит действие на остров Сен-Мартен. Группа спасателей получает задание эвакуировать женщину с удалённой территории, но миссия быстро выходит из-под контроля.

Главный элемент здесь — звук. Не просто эффект, а полноценный инструмент, который воздействует на сознание героев. Шум вызывает галлюцинации, возвращает травмы и ломает психику команды. Фильм работает как смесь фантастики и психологического триллера, где внешняя угроза оказывается не самой опасной.

«Резервная копия» (2023)

Европейская фантастика Роберта Хольца предлагает более холодный и точный подход. Действие происходит в 2041 году, где люди могут «восстанавливаться» после смерти, если регулярно сохраняли копии сознания каждые 48 часов, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

Когда создателя технологии убивают, система даёт сбой. За дело берётся детектив, которому приходится разбираться не только в преступлении, но и в самой природе личности. Фильм задаёт прямой вопрос: если человека можно вернуть, что тогда считать настоящей смертью.

Это три разных подхода к жанру — через экшен, страх и идею. Но объединяет их одно: каждый из этих фильмов работает не на фон, а на вовлечение.