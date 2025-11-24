Если хочется хорошего кино: подборка новинок ноября, которые не подведут – включаешь первый, а там Камбербэтч!

Меню
24 ноября 2025 16:00
Кадр из фильма «Сущность» (2025), «Жан Вальжан» (2025), «Сны поездов» (2025)

Об этих свежих картинах уже спорят киноманы — от Ворона Камбербэтча до нового Вальжана.

Эти фильмы ноября выглядят тихими, но цепляющими: без оглушительных трюков, зато с драмой, атмосферой и актёрской игрой, которая вытягивает даже самые лаконичные сюжеты.

Восстановление после утраты в «Сущности» (2025)

Экранизация романа Макса Портера переносит зрителя в Лондон, где герой Бенедикта Камбербэтча сталкивается с одиночеством после внезапной смерти жены.

Забота о двух сыновьях кажется неподъёмной — и именно в этот момент появляется Ворон, существо, будто вылетевшее со страниц иллюстраций.

Он задаёт вопросы, от которых герой пытается уйти, и с каждым днём становится всё настойчивее. Фильм балансирует между психологической драмой и триллером, сохраняя то странное ощущение, которое всегда было у Портера.

«Жан Вальжан» (2025): новая трактовка классики

Эрик Беснард остаётся максимально бережен к «Отверженным», но делает акцент не на масштабности, а на тишине новых смыслов.

Грегори Гадебуа играет Вальжана приземлённо, без героического ореола. Мы видим человека, который вышел с каторги после девятнадцати лет и впервые за долгое время получает тёплый ужин и кров от епископа.

Неброское, но камерное кино, где на первый план выходит именно момент выбора — каким быть дальше.

Североамериканская сага «Сны поездов» (2025)

Совсем другое настроение у картины Клинта Бентли: это история о лесорубе Роберте Грейниере, который строит железную дорогу в начале XX века. Джоэл Эдгертон показывает героя человеком действия, но и человеком потерь. Когда на фоне его труда меняется целый регион, на личном уровне он платит слишком высокую цену.

Экран здесь заполнен природой, рёвом поездов и ощущением необратимости — редкое сочетание для современной исторической драмы.

По материалам дзен-канала КИНОМАНЬЯК

Также прочитайте: Когда нажимаешь play — и исчезаешь с радаров: 4 сериала ноября, которые захватывают с 5 минуты

Фото: Кадр из фильма «Сущность» (2025), «Жан Вальжан» (2025), «Сны поездов» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
