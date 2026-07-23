Если «Фишер» затянул по самые уши, вот еще 3 российских сериала с похожей атмосферой: такие же мрачные и гнетущие

Для тех, кто еще не отошел после финала сезона.

Кажется, что после «Фишера» уже сложно найти сериал с такой же гнетущей атмосферой. Но среди российских проектов есть несколько незаслуженно обделенных вниманием детективов, которые не уступают громким хитам по напряжению. Если хочется снова погрузиться в мрачную историю, где опасность скрывается за каждым поворотом, эти три сериала точно стоит добавить в список на вечер.

«Чёрное солнце» (2022)

Этот сериал незаслуженно прошел мимо многих зрителей, хотя по атмосфере способен поспорить с самыми известными российскими детективами. Действие разворачивается в дождливом Выборге, где два следователя с совершенно разными взглядами на работу вынуждены объединиться ради расследования жестоких убийств.

Чем дальше продвигается дело, тем больше всплывает тайн, связанных с влиятельными людьми города. Здесь нет лишнего экшена — сериал цепляет мрачной атмосферой, постоянным напряжением и ощущением, что героям нельзя доверять никому.

«Зверобой» (2022)

Если нравятся истории о небольших городах, где каждый житель что-то скрывает, «Зверобой» станет отличным выбором. После трагической ошибки московский следователь оказывается в глухой провинции, где начинает расследовать странную серию убийств.

Преступник оставляет на телах жертв цветы зверобоя, а жители явно знают больше, чем готовы рассказать. Тайга, бездорожье и чувство полной безысходности делают этот сериал одним из самых атмосферных российских детективов последних лет.

«Замерзшие» (2022)

Этот проект редко попадает в рекомендации, хотя способен удивить необычной подачей. Все начинается с того, что на заснеженной трассе находят тело жены следователя. Не справившись с горем, герой начинает собственное расследование, которое постепенно превращается в опасную одержимость.

«Замерзшие» цепляют не только детективной интригой, но и визуальным стилем. Заснеженная Карелия, ледяные пейзажи и почти полное отсутствие ярких красок создают ощущение, что холод пробирает буквально через экран. Если после «Фишера» хочется еще одного тяжелого и напряженного триллера, этот сериал точно заслуживает внимания.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.