Если «Fallout» захватил с головой, вот еще 5 сериалов с той же атмосферой: от такого постапокалипсиса и смешно, и плакать хочется

Если мир уже рухнул, а вам всё ещё хочется смотреть — вот куда идти дальше после хита Prime Video.

После выхода «Fallout» стало ясно: постапокалипсис снова в моде. Но не как бесконечная беготня с автоматами, а как разговор о власти, страхе, морали и том, что человек делает с человеком, когда исчезают правила. Если вам зашла атмосфера убежищ, сломанных систем и героев с сомнительной этикой — вот пять сериалов, которые продолжают этот разговор каждый по-своему.

«Укрытие»

Если в Fallout вас зацепила идея убежищ — «Укрытие» станет логичным следующим шагом. Тысячи людей живут под землёй, веря, что снаружи смерть. Вопрос в том, правда ли это — или удобная версия для управления массами. Сериал медленный, вязкий, почти клаустрофобный, но именно в этом его сила: он вскрывает, как страх превращается в инструмент власти.

«Одни из нас»

Это антипод Fallout по тону, но родственник по сути. Здесь почти нет иронии — только боль, утраты и сложные моральные выборы. Мир разрушен грибковой пандемией, но настоящий ужас — не монстры, а то, кем становятся люди. «Одни из нас» — это сериал не о конце света, а о том, что происходит с любовью и привязанностью после него.

«Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

Разрушенный Манхэттен здесь работает как полноценный персонаж. Город-призрак, где выживание давно перестало быть главной задачей — важнее договориться с тем, кого ты ненавидишь. Как и в Fallout, акцент смещён с «как выжить» на «с кем ты готов выживать». Ниган и Мэгги — союз по необходимости, от которого одинаково неуютно всем.

«Скрежет металла»

Постапокалипсис с чёрным юмором и без тормозов. Если в Fallout вам понравилась гротескность и абсурд — это ваш вариант. Безумные военачальники, машины как оружие и ощущение, что мир давно сошёл с ума. Сериал не притворяется философским, но неожиданно точно высмеивает культ силы и хаоса.

«Сквозь снег»

Поезд, мчащийся сквозь вечную зиму, — идеальная метафора общества после катастрофы. Жёсткая иерархия, классовое неравенство и оправдание насилия «ради выживания». Как и в Fallout, здесь система создана якобы для защиты людей, но на деле служит тем, кто сидит ближе к локомотиву.

Эти сериалы разные по тону — от мрачной драмы до безумной сатиры, — но все они задают один и тот же вопрос: если цивилизация рухнула, что делает нас людьми? И готовы ли мы к честному ответу.

