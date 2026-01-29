Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Если детективы про полицию вам надоели, Okko показал тизер сериала «На льду» о фигурном катании (видео)

Если детективы про полицию вам надоели, Okko показал тизер сериала «На льду» о фигурном катании (видео)

29 января 2026 15:00
Кадр из сериала «На льду»

Красивый лед, детский спорт и старая смерть, о которой предпочли забыть.

В мире фигурного катания принято говорить о красоте, медалях и дисциплине. Но новый сериал «На льду» сразу дает понять: за безупречными прокатами прячется совсем другая реальность.

Онлайн-кинотеатр Okko показал первый тизер проекта, и по нему ясно — это будет не история про спорт как праздник, а разговор о том, что обычно стараются не замечать.

Главная героиня, известная в прошлом фигуристка Ксения, возвращается в родной город спустя десять лет. Формально чтобы работать детским тренером. На самом деле — чтобы наконец разобраться, что произошло с ее партнером, чья гибель когда-то перечеркнула карьеру и жизнь сразу нескольких людей.

Лед, который помнит слишком много

Школа фигурного катания встречает Ксению знакомыми правилами. Внешне здесь все по-прежнему благополучно: строгие тренеры, поддержка родителей, разговоры о перспективах.

о за кулисами — давление, страх и детские судьбы, сломанные ради результата. Очень быстро становится ясно, что прошлое никуда не ушло, а трагедия десятилетней давности — не случайность, а часть системы.

Когда спорт перестает быть игрой

Ксения понимает: если промолчать сейчас, история повторится. Особенно когда выясняется, что один человек в этой школе знает правду и предпочитает, чтобы она так и осталась скрытой. Сериал делает ставку не на эффектные прокаты, а на напряжение, которое копится между тренировками, кабинетами и трибунами.

В проекте заняты Ангелина Пахомова, Виктория Толстоганова, Артем Быстров и Петр Федоров, а за постановку отвечает Максим Кулагин.

Консультантом стала тренер и хореограф Елена Масленникова, поэтому лед здесь — не декорация, а полноценный участник истории. Премьера ожидается в 2026 году, и судя по тизеру, это будет один из самых жестких сериалов о «красивом» спорте. Точную дату премьеры авторы назовут позже.

Фото: Кадр из сериала «На льду»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Осторожно, спойлеры: что показали в первой серии 2 сезона «Детей перемен» — продолжение 5 февраля Осторожно, спойлеры: что показали в первой серии 2 сезона «Детей перемен» — продолжение 5 февраля Читать дальше 30 января 2026
«Посмотрела 2 серии на одном дыхании»: новый сериал «Полная совместимость» получился на уровне «Аутсорса» «Посмотрела 2 серии на одном дыхании»: новый сериал «Полная совместимость» получился на уровне «Аутсорса» Читать дальше 30 января 2026
Основано на реальных событиях или нет? Вокруг сериала НТВ «Позывной Альфа» столько споров, что я уже запуталась Основано на реальных событиях или нет? Вокруг сериала НТВ «Позывной Альфа» столько споров, что я уже запуталась Читать дальше 28 января 2026
«Такой чернухи не было» против «Жизнь была страшнее»: где «Лимитчицы-2» искажают правду о 90-х «Такой чернухи не было» против «Жизнь была страшнее»: где «Лимитчицы-2» искажают правду о 90-х Читать дальше 28 января 2026
«Аутсорс», ты издеваешься? Опять забрал очередную награду? На премии «Белый слон» выбрали лучший сериал и фильм 2025 года «Аутсорс», ты издеваешься? Опять забрал очередную награду? На премии «Белый слон» выбрали лучший сериал и фильм 2025 года Читать дальше 28 января 2026
Устали от маньяков и ментовских погонь? 2 февраля выходит сериал с Наумовым и и Михеевой — даже от трейлера уже смешно (видео) Устали от маньяков и ментовских погонь? 2 февраля выходит сериал с Наумовым и и Михеевой — даже от трейлера уже смешно (видео) Читать дальше 26 января 2026
«Наш ответ больнице Питт»: «Полная совместимость» метит в главный проект 2026 года — отзывы говорят сами за себя «Наш ответ больнице Питт»: «Полная совместимость» метит в главный проект 2026 года — отзывы говорят сами за себя Читать дальше 26 января 2026
Это ремейк, но не копия: чем российский сериал «Под прикрытием» отличается от корейского оригинала Это ремейк, но не копия: чем российский сериал «Под прикрытием» отличается от корейского оригинала Читать дальше 26 января 2026
Самолета не было, а вот Благовещенск абсолютно реальный: где снимали сериал «Госзащита» Самолета не было, а вот Благовещенск абсолютно реальный: где снимали сериал «Госзащита» Читать дальше 30 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше