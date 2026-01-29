Если детективы про полицию вам надоели, Okko показал тизер сериала «На льду» о фигурном катании (видео)

В мире фигурного катания принято говорить о красоте, медалях и дисциплине. Но новый сериал «На льду» сразу дает понять: за безупречными прокатами прячется совсем другая реальность.

Онлайн-кинотеатр Okko показал первый тизер проекта, и по нему ясно — это будет не история про спорт как праздник, а разговор о том, что обычно стараются не замечать.

Главная героиня, известная в прошлом фигуристка Ксения, возвращается в родной город спустя десять лет. Формально чтобы работать детским тренером. На самом деле — чтобы наконец разобраться, что произошло с ее партнером, чья гибель когда-то перечеркнула карьеру и жизнь сразу нескольких людей.

Лед, который помнит слишком много

Школа фигурного катания встречает Ксению знакомыми правилами. Внешне здесь все по-прежнему благополучно: строгие тренеры, поддержка родителей, разговоры о перспективах.

о за кулисами — давление, страх и детские судьбы, сломанные ради результата. Очень быстро становится ясно, что прошлое никуда не ушло, а трагедия десятилетней давности — не случайность, а часть системы.

Когда спорт перестает быть игрой

Ксения понимает: если промолчать сейчас, история повторится. Особенно когда выясняется, что один человек в этой школе знает правду и предпочитает, чтобы она так и осталась скрытой. Сериал делает ставку не на эффектные прокаты, а на напряжение, которое копится между тренировками, кабинетами и трибунами.

В проекте заняты Ангелина Пахомова, Виктория Толстоганова, Артем Быстров и Петр Федоров, а за постановку отвечает Максим Кулагин.

Консультантом стала тренер и хореограф Елена Масленникова, поэтому лед здесь — не декорация, а полноценный участник истории. Премьера ожидается в 2026 году, и судя по тизеру, это будет один из самых жестких сериалов о «красивом» спорте. Точную дату премьеры авторы назовут позже.