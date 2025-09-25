Меню
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?

25 сентября 2025 17:38
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

В книгах этот момент играет важную роль.

Даже спустя годы режиссерская версия «Властелина колец» продолжает удивлять. Ее общая продолжительность — около 12 часов, и в ней до сих пор находят интересные детали, которые замечают даже самые преданные фанаты.

А в оригинальных книгах Джона Толкина осталось немало разгадок. Но при переносе текста на экран были внесены изменения.

Как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?

Перед уходом из Шира Бильбо оставил племяннику Фродо свое волшебное кольцо. Гэндальф, заподозрив неладное, срочно отправился на поиски информации. Изучив древние свитки в Гондоре, он с ужасом понял: это и есть Кольцо Всевластия.

Вернувшись, маг приказал Фродо немедленно бежать — слуги Саурона уже могли быть на пути. Но вот что многие упускают: между уходом Гэндальфа и его возвращением прошло целых семнадцать лет!

Именно столько времени ушло на поиски истины. В фильме Питер Джексон опустил этот временной промежуток для динамики, хотя в книге он играет важную роль.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Как долго Фродо не покидал Шир?

Кроме того, в фильме Фродо послушно покидает Шир практически сразу после разговора с Гэндальфом. Однако в книге Толкина события развиваются иначе.

После откровений мага о природе Кольца Всевластия хоббит оставался в Шире еще несколько месяцев. За это время Гэндальф подробно рассказывал ему историю Колец Власти и надвигающейся угрозы.

Этот период подготовки был важным этапом перед опасным путешествием, но в экранизации его сократили для сохранения динамики.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
