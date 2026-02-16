Меню
Это не тупой ужастик — в нем заложен глубокий философский смысл: чего многие так и не поняли про «Пункт назначения»

Это не тупой ужастик — в нем заложен глубокий философский смысл: чего многие так и не поняли про «Пункт назначения»

16 февраля 2026 22:00
Кадр из фильма «Пункт назначения»

Кинофраншиза мгновенно завоевала сердца зрителей, но какие секреты скрывает этот культовый фильм ужасов?

Вопреки скромному бюджету, серия фильмов не просто добилась популярности, но и побила множество рекордов, став отправной точкой для целого ряда кинопроектов.

Как все началось

Любопытно, что изначально сценарий был основан на эпизоде из мистического сериала «Секретные материалы». Эта серия не вызвала восторга у создателей X-files, однако забракованный материал в итоге превратился в успешную кинофраншизу. Первоначально фильм должен был называться «Рейс 180», но впоследствии от этого названия отказались из-за его чрезмерной популярности в голливудских фильмах. Правда, в итоге число 180 стало роковым всей серии фильмов «Пункт назначения». Это означает неотвратимость и предопределенность всего.

На начальном этапе создания фильма планировалось, что главные роли исполнят Тоби Магуайр и Кирстен Данст. Однако из-за возникших разногласий актеры покинули проект, что привело к практически полной замене актерского состава.

Важные моменты

Сценаристы решили, что каждый фильм должен начинаться с небольшого эпизода с ужасающим сюжетом, чтобы подготовить зрителя к дальнейшим событиям. В первой части этот эпизод является самым коротким. В знак уважения к великим мастерам фильмов ужасов было принято решение использовать в именах персонажей отсылки к создателям популярных фильмов этого жанра. Например, Ларри Мурнау — это намек на режиссера «Носферату» Мурнау, а Билли Хичкок — прямая отсылка к гению Альфреду Хичкоку.

И, наконец, ключевой элемент фильма — «смерть», присутствующая в каждой сцене. Чтобы минимизировать испуг у зрителей, было решено не показывать смерть напрямую, как в случае с Тоддом Вагнером, который увидел все в отражении зеркала, а тщательно прорабатывать сцены всех несчастных случаев.

Тайный смысл

В ядре франшизы лежит не фаталистичное утверждение «от смерти не уйти», а скорее призыв memento mori — «помни, что смертен». Кинолента заставляет задуматься о ценности каждого мгновения и о том, как нелепо тратить время на переживания о грядущем, ведь дата и обстоятельства ухода из жизни никому не известны.

Картина предостерегает от попыток бегства от себя и от своих страхов. Стремление управлять подсознанием, избежать пережитой трагедии, перехитрить смерть — все обречено на неудачу.

Фильм становится аллегорией о подавленных стремлениях, чувстве вины и неизбежности финала. Персонажи, избежавшие гибели, ощущают бремя ответственности за то, что остались в живых, в то время как другие погибли. В общем жутковато, но истина, с которой не поспоришь.

Фото: Кадр из фильма «Пункт назначения»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
