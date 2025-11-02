Если бы не Шерлок, то «Утомленных солнцем 2» и не было бы: Михалков признался, почему вообще снял сиквел с рекордным бюджетом

В 1994 году Никита Михалков снял «Утомленные солнцем» — фильм, который получил «Оскар». Тогда он вряд ли думал, что вернется к этим героям спустя 15 лет.

Но что же его вдохновило на продолжение? Как ни странно, два неожиданных источника — фильмы Стивена Спилберга и Шерлок Холмс.

Идея «Утомленных солнцем 2»

После просмотра «Спасти рядового Райана» во французском кинотеатре Михалков стал случайным свидетелем разговора зрителей. Они уверенно утверждали, что именно солдаты из США решили исход Второй мировой. Этот разговор заставил режиссёра серьёзно задуматься.

«Спилберг — блестящий режиссёр. Он отлично рассказал историю своей страны. Но я понял: если даже образованные европейцы так мало знают о нашей роли в войне, значит, пришло время восполнить этот пробел», — рассказывал постановщик.

Воскрешение Арсентьева

Как потом рассказывал режиссер, идею ему подсказал знаменитый сыщик Шерлок Холмс. Ведь его создатель, Конан Дойл, сначала «убил» своего героя, а потом, по просьбам читателей, вернул его к жизни. Это хорошо проиллюстрировал позже даже британский сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем, снискавший популярность у зрителей.

Михалков подумал: почему бы и ему не воспользоваться таким же ходом, как знаменитый автор? Так было принято решение воскресить Дмитрия Арсентьева, которого в первой части и сыграл Олег Меньшиков.

В результате на свет появились «Утомленные солнцем 2: Предстояние» и «Цитадель». Вместе они составили масштабную дилогию, ставшую самой грандиозной и дорогой авантюрой в истории российского кинематографа.

