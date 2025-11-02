Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Если бы не Шерлок, то «Утомленных солнцем 2» и не было бы: Михалков признался, почему вообще снял сиквел с рекордным бюджетом

Если бы не Шерлок, то «Утомленных солнцем 2» и не было бы: Михалков признался, почему вообще снял сиквел с рекордным бюджетом

2 ноября 2025 08:27
Кадр из фильма «Утомлённые солнцем 2: Предстояние»

Режиссер вдохновился неожиданным источником.  

В 1994 году Никита Михалков снял «Утомленные солнцем» — фильм, который получил «Оскар». Тогда он вряд ли думал, что вернется к этим героям спустя 15 лет.

Но что же его вдохновило на продолжение? Как ни странно, два неожиданных источника — фильмы Стивена Спилберга и Шерлок Холмс.

Идея «Утомленных солнцем 2»

После просмотра «Спасти рядового Райана» во французском кинотеатре Михалков стал случайным свидетелем разговора зрителей. Они уверенно утверждали, что именно солдаты из США решили исход Второй мировой. Этот разговор заставил режиссёра серьёзно задуматься.

«Спилберг — блестящий режиссёр. Он отлично рассказал историю своей страны. Но я понял: если даже образованные европейцы так мало знают о нашей роли в войне, значит, пришло время восполнить этот пробел»,рассказывал постановщик.

Кадр из фильма «Утомлённые солнцем 2: Предстояние»

Воскрешение Арсентьева

Как потом рассказывал режиссер, идею ему подсказал знаменитый сыщик Шерлок Холмс. Ведь его создатель, Конан Дойл, сначала «убил» своего героя, а потом, по просьбам читателей, вернул его к жизни. Это хорошо проиллюстрировал позже даже британский сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем, снискавший популярность у зрителей.

Михалков подумал: почему бы и ему не воспользоваться таким же ходом, как знаменитый автор? Так было принято решение воскресить Дмитрия Арсентьева, которого в первой части и сыграл Олег Меньшиков.

Кадр из фильма «Утомлённые солнцем 2: Предстояние»

В результате на свет появились «Утомленные солнцем 2: Предстояние» и «Цитадель». Вместе они составили масштабную дилогию, ставшую самой грандиозной и дорогой авантюрой в истории российского кинематографа.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где Михалков снимал культовый фильм «Утомленные солнцем».

Фото: Кадры из фильма «Утомлённые солнцем 2: Предстояние» (2010)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фильм про Костомарова станет блокбастером и драмой одновременно: фигурист уже назвал актера, который может сыграть его лучше всех Фильм про Костомарова станет блокбастером и драмой одновременно: фигурист уже назвал актера, который может сыграть его лучше всех Читать дальше 3 ноября 2025
Танго — это слишком очевидно: почему фильм на самом деле называется «Утомленные солнцем» Танго — это слишком очевидно: почему фильм на самом деле называется «Утомленные солнцем» Читать дальше 30 октября 2025
Никакой «пошлой и приторной» свадьбы в церкви: звезда «Бедной Насти» настаивал на другом финале Никакой «пошлой и приторной» свадьбы в церкви: звезда «Бедной Насти» настаивал на другом финале Читать дальше 3 ноября 2025
«Сплошной расизм и главный герой-головорез»: за что американцы возненавидели «Брат 2» и лично Багрова «Сплошной расизм и главный герой-головорез»: за что американцы возненавидели «Брат 2» и лично Багрова Читать дальше 30 октября 2025
А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала Читать дальше 3 ноября 2025
Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд Читать дальше 3 ноября 2025
Смысл этой фразы раскрыли только в конце третьего сезона: что говорят дети из сериала «Извне» — многие фанаты ошиблись Смысл этой фразы раскрыли только в конце третьего сезона: что говорят дети из сериала «Извне» — многие фанаты ошиблись Читать дальше 3 ноября 2025
Быков переписал «финал» Лиховцевых: чем концовка «Лихих» отличается от судьбы реальных прототипов Быков переписал «финал» Лиховцевых: чем концовка «Лихих» отличается от судьбы реальных прототипов Читать дальше 3 ноября 2025
Думали, длиннее «Ван Писа» нет аниме? Этот мультик в эфире уже 55 лет — 2700 серий осилит не каждый Думали, длиннее «Ван Писа» нет аниме? Этот мультик в эфире уже 55 лет — 2700 серий осилит не каждый Читать дальше 3 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше