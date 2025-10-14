Меню
Если бы не авария на мотоцикле — Т-1000 в «Терминаторе» выглядел бы совсем иначе: вот кто должен был играть врага Шварценеггера

14 октября 2025 10:52
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Вы удивитесь, узнав первого и главного кандидата на эту роль.

На съемочной площадке «Терминатора 2» мог случиться настоящий рок-н-ролл — буквально. Ещё до того, как Роберт Патрик стал ледяным воплощением страха, Джеймс Кэмерон задумал Т-1000 иначе.

Машина из жидкого металла должна была быть не просто убийцей, а иконой — хищной, дерзкой, с узнаваемым лицом.

Когда Кэмерон хотел рок-звезду

Режиссёр искал контраст Шварценеггеру: не груду мышц, а холодную сталь в человеческом облике. Он хотел, чтобы новый терминатор двигался, как пантерa, и смотрел, как тот, кто привык держать сцену, а не оружие. Так на эскизах злодея появилось лицо певца с платиновыми волосами и вызывающим прищуром — человека, чьи клипы знала вся планета.

Кто должен был стать Т-1000

Этим человеком был Билли Айдол. Кэмерон видел в нём идеальное воплощение нового типа киборга — гибкого, опасного, с внутренним электричеством панка. Но за несколько недель до начала съёмок Айдол попал в тяжёлую аварию на мотоцикле и выбыл из проекта.

Билли Айдол

Альтернатива, которая стала легендой

Тогда в кадр вошёл Роберт Патрик — без громкого имени, но с тем самым взглядом, от которого замирает экран. И всё сложилось идеально: Т-1000 стал холоднее любого рока.

«Терминатор 2»

Но представить, как по шоссе Лос-Анджелеса идёт не Патрик, а Айдол, с ледяным блеском в глазах и ухмылкой рок-звезды, — невозможно не захотеть увидеть хотя бы один кадр из этого фильма, которого так и не случилось.

Также прочитайте: Кто слабее Т-1000 и почему Т-800 идеален: рейтинг всех 8 моделей «Терминатора»

Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
