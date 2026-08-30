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Киноафиша Статьи Если бы «Джентльмены удачи» снимали в 2026 году: нашла идеальных кандидатов для Доцента, Хмыря и Косого

Если бы «Джентльмены удачи» снимали в 2026 году: нашла идеальных кандидатов для Доцента, Хмыря и Косого

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Они бы отлично справились с этими ролями.

«Джентльмены удачи» — тот случай, когда актеры настолько слились со своими персонажами, что представить кого-то другого почти невозможно. Евгений Леонов, Георгий Вицин и Савелий Крамаров подарили нам героев, чьи реплики мы помним спустя десятилетия.

Но интересно пофантазировать: а кто сегодня смог бы сыграть это легендарное трио?

Доцент и Трошкин — Сергей Безруков

Киноафиша

Здесь выбор кажется практически очевидным. Евгению Леонову приходилось играть сразу двух совершенно разных людей — добродушного заведующего детским садом Евгения Трошкина и опасного преступника по прозвищу Доцент.

Сергей Безруков тоже умеет моментально менять амплуа. Достаточно вспомнить его Сашу Белова в «Бригаде» и совершенно другого Есенина.

К тому же Безруков уже появлялся в современной версии «Джентльменов удачи», поэтому материал ему хорошо знаком. Кажется, он смог бы одинаково убедительно сыграть и наивного Трошкина, и хитрого Доцента.

Хмырь — Виктор Сухоруков

Киноафиша

Георгий Вицин сделал Хмыря одновременно смешным и очень грустным. За нелепыми фразами и странной манерой поведения чувствовался человек, которому жизнь явно не принесла особой радости.

На его место я бы поставила Виктора Сухорукова. У него есть редкое умение играть персонажей, над которыми сначала смеешься, а потом неожиданно начинаешь им сопереживать.

Его герои часто выглядят странными, но за внешней комичностью скрывается внутренняя драма. Для Хмыря — практически идеальное сочетание.

Косой — Павел Деревянко

Киноафиша

Савелий Крамаров превратил Косого в одного из самых любимых комедийных персонажей советского кино. Суетливый, нелепый и совершенно непредсказуемый, он постоянно попадает в смешные ситуации.

Сегодня такую роль я легко представляю у Павла Деревянко. У него есть необходимая комедийная энергия, выразительная мимика и способность сделать даже нелепую реплику по-настоящему смешной.

Конечно, повторить оригинал невозможно. И, наверное, не нужно. Но представить такую новую четверку всё равно интересно, передает дзен-канал «Пятый канал». Ведь хорошие персонажи переживают своих исполнителей — меняются актеры, эпохи и декорации, а герои вроде Доцента, Хмыря и Косого всё равно остаются любимыми.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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