«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя», а ее просмотрели почти 213 млн раз

Не все серии даже самых любимых мультфильмов становятся удачными. «Маша и Медведь» давно прочно обосновалась в списке детских фаворитов — кажется, что этот дуэт пережил всех конкурентов.

Но эпизод под названием «Кошки-Мышки» вызвала недоумение у родителей, которые обычно относятся к мультсериалу с теплом.

Когда медведь кричит как девчонка

Автор отзыва на портале «Отзовик» признаётся:

«Мои дети любят смотреть мультфильм “Маша и Медведь”. Сначала дочь, теперь сын — ему никакой другой мультик не признавай, только Машу включай».

Казалось бы, что может пойти не так. Но, по словам зрительницы, новая серия шокировала и детей, и родителей.

«То, что мы посмотрели сегодня, это просто жуть! Новая серия сериала “Кошки-Мышки”. Ужасная серия! Неужели авторы настолько выдохлись?»

Вместо привычных шалостей Маши — странный микс «Тома и Джерри» с «Машиными сказками». Медведь, обычно воплощение спокойствия, здесь «верещит как девчонка» при виде мыши, а сама Маша появляется мельком, будто случайно заглянув в кадр.

Не тот дух, не та магия

Зрительница отмечает, что серия «совсем не в духе всего сериала» (хотя просмотров у этого эпизода 213 млн).

«Мышь поселилась в доме медведя, а основными героями стали медведь, кот и мышь. Дети её не поняли и не оценили».

Родительская реакция предельно ясна: вместо доброй истории — шумная пародия, в которой пропала сама суть «Маши и Медведя».

Итог: промах, но не катастрофа

«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект», — пишет автор, оставив серию с двумя звёздами.

Впрочем, весь сериал она по-прежнему считает достойным и рекомендует к просмотру. Просто, похоже, даже медведям стоит иногда отдохнуть от мышей.

