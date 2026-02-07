«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз

Даже у самых успешных мультсериалов бывают спорные эпизоды. «Маша и Медведь» годами держится в числе главных детских хитов, его пересматривают по кругу и дети, и взрослые. Но серия «Кошки-Мышки» неожиданно вызвала волну критики со стороны родителей, которые обычно относятся к проекту лояльно.

Когда привычные герои ведут себя странно

Автор отзыва на портале «Отзовик» пишет:

«Мои дети любят смотреть мультфильм “Маша и Медведь”. Сначала дочь, теперь сын — ему никакой другой мультик не признавай, только Машу включай».

На этом фоне реакция на новую серию оказалась резкой:

«То, что мы посмотрели сегодня, это просто жуть! Новая серия сериала “Кошки-Мышки”. Ужасная серия! Неужели авторы настолько выдохлись?»

В эпизоде фокус смещается с Маши на суету вокруг мыши в доме Медведя. Сам Медведь, обычно спокойный и терпеливый, здесь «верещит как девчонка», а главная героиня появляется лишь эпизодически. По ощущениям зрителей, серия больше напоминает «Тома и Джерри», чем знакомую историю про Машу.

Реакция зрителей и сухие цифры

При этом у эпизода внушительные 214 млн просмотров. Но часть аудитории считает, что популярность не равна качеству.

«Мышь поселилась в доме медведя, а основными героями стали медведь, кот и мышь. Дети её не поняли и не оценили».

Итог у автора отзыва жёсткий:

«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект».

Впрочем, сам сериал зрительница по-прежнему рекомендует. Один спорный эпизод не отменяет годы удачных серий. Даже сильным проектам иногда нужна пауза — чтобы сохранить тот самый дух, за который их полюбили.