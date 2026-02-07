Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз

«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз

7 февраля 2026 17:38
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Непонятный микс «Тома и Джерри» с «Машиными сказками». 

Даже у самых успешных мультсериалов бывают спорные эпизоды. «Маша и Медведь» годами держится в числе главных детских хитов, его пересматривают по кругу и дети, и взрослые. Но серия «Кошки-Мышки» неожиданно вызвала волну критики со стороны родителей, которые обычно относятся к проекту лояльно.

Когда привычные герои ведут себя странно

Автор отзыва на портале «Отзовик» пишет:

«Мои дети любят смотреть мультфильм “Маша и Медведь”. Сначала дочь, теперь сын — ему никакой другой мультик не признавай, только Машу включай».

На этом фоне реакция на новую серию оказалась резкой:

«То, что мы посмотрели сегодня, это просто жуть! Новая серия сериала “Кошки-Мышки”. Ужасная серия! Неужели авторы настолько выдохлись?»

В эпизоде фокус смещается с Маши на суету вокруг мыши в доме Медведя. Сам Медведь, обычно спокойный и терпеливый, здесь «верещит как девчонка», а главная героиня появляется лишь эпизодически. По ощущениям зрителей, серия больше напоминает «Тома и Джерри», чем знакомую историю про Машу.

Реакция зрителей и сухие цифры

При этом у эпизода внушительные 214 млн просмотров. Но часть аудитории считает, что популярность не равна качеству.

«Мышь поселилась в доме медведя, а основными героями стали медведь, кот и мышь. Дети её не поняли и не оценили».

Итог у автора отзыва жёсткий:

«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект».

Впрочем, сам сериал зрительница по-прежнему рекомендует. Один спорный эпизод не отменяет годы удачных серий. Даже сильным проектам иногда нужна пауза — чтобы сохранить тот самый дух, за который их полюбили.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео) 11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео) Читать дальше 8 февраля 2026
Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня» Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня» Читать дальше 7 февраля 2026
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Читать дальше 7 февраля 2026
В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек Читать дальше 7 февраля 2026
Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Читать дальше 3 февраля 2026
«Ох, ну мы и свиньи!»: вышла новая серия «Маши и Медведя» и она уже собрала 3 млн просмотров — что опять учудила девчонка? «Ох, ну мы и свиньи!»: вышла новая серия «Маши и Медведя» и она уже собрала 3 млн просмотров — что опять учудила девчонка? Читать дальше 3 февраля 2026
«Не как “Невский” и “Первый отдел”»: этот сериал НТВ 2025 года вызвал жаркие споры в Сети, но зрители все равно смотрят его взахлёб «Не как “Невский” и “Первый отдел”»: этот сериал НТВ 2025 года вызвал жаркие споры в Сети, но зрители все равно смотрят его взахлёб Читать дальше 7 февраля 2026
В «Трех котах» мама-кошка готовит Коржику, Карамельке и Компоту манную кашу без комочков и с секретным ингредиентом: вот рецепт В «Трех котах» мама-кошка готовит Коржику, Карамельке и Компоту манную кашу без комочков и с секретным ингредиентом: вот рецепт Читать дальше 7 февраля 2026
«Миу-пицца» из «Трех котов» дома получится вкуснее, чем в ресторане: рецепт идеальной закуски для Коржика, Компота и ваших детей «Миу-пицца» из «Трех котов» дома получится вкуснее, чем в ресторане: рецепт идеальной закуски для Коржика, Компота и ваших детей Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше