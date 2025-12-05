Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Еще в 2020 году Netflix выпустил сериал, который лучше всех рождественских ромкомов: всего 8 серий по 26 минут

Еще в 2020 году Netflix выпустил сериал, который лучше всех рождественских ромкомов: всего 8 серий по 26 минут

5 декабря 2025 17:09
Кадр из сериала «Дэш и Лили»

Идеально для декабрьских выходных в преддверии праздника.

Каждый декабрь Netflix вываливает на зрителя россыпь праздничных ромкомов — иногда приторных, иногда милых, чаще предсказуемых. И среди всей этой гирлянды огоньков неожиданно выделяется проект, который даже не похож на обычный сезонный аттракцион.

Мини-сериал «Дэш и Лили» вышел ещё в 2020-м, но до сих пор остаётся тихим сокровищем — камерным, искренним и удивительно точным в своих эмоциях. И, что забавно, уже первые десять минут доказывают: он сильнее большинства полнометражных праздничных мелодрам.

Щелчок, который слышен сразу: как сериал берёт зрителя на крючок

Кадр из сериала «Дэш и Лили»

Экранизация подростковой книги начинает с поразительно простого приёма. Мрачноватый Дэш — парень, который пережёвывает недавний разрыв, — находит в легендарном книжном The Strand красную тетрадь. В ней — задания от незнакомки Лили, девушки с сияющими глазами и характером, будто отлитым из смеси смелости и робкой мечтательности.

И вот он идёт от полки к полке, пока наконец не оказывается на импровизированной сцене и не читает вслух Джони Митчелл. Такой поворот полностью выбивает из рук стереотип про «замкнутого юношу»: он способен на самоиронию, на открытость, на риск. А Лили, с её солнечной манерой, оказывается вовсе не такой наивной — она ведёт игру, задаёт темп, испытывает собеседника, будто проверяет, справится ли он с её собственным Рождеством.

Именно здесь, в первые десять минут, рождается химия. Не потому что герои встретились взглядами — они даже не знают друг друга. Но их диалог на расстоянии, эта игра в «Вам письмо» XXI века, работает почти как любовное проклятие: зритель уже пропал.

Сериал, который доказывает: романтика бывает умной, тёплой и без розового тумана

Кадр из сериала «Дэш и Лили»

Дальше — только интереснее. Герои пишут друг другу признания, которые они не смогли бы произнести вслух. Дэш боится собственной ранимости, Лили — одиночества, которое вдруг становится пугающе реальным. Она рассказывает о родителях, улетевших на Фиджи, он — о шрамах после прошлой любви.

Параллельно сериал аккуратно наращивает вторую линию: Нью-Йорк в декабре. Город здесь — как персонаж: книжные лавки, тихие улочки, трамвайный звон, атмосфера, от которой сразу вспоминаешь, зачем вообще любишь праздничные истории.

И когда Дэш и Лили ещё даже не встретились, зрителю уже очевидно: они сошлись идеально. Она вытягивает его из вечной хмурости, он подталкивает её к смелости, которую она столько лет прятала под шарфом.

Почему «Дэш и Лили» лучше большинства рождественских фильмов

Потому что он не пытается быть сахарной сказкой. Он честный. Он тёплый, но не липкий. Он использует сериал как формат — короткие эпизоды, быстрый ритм, постепенное раскрытие героев, невозможное в полном метре.

Это история, где праздник — декорация, а главное — сами люди: неловкие, смелые, путающиеся в словах, но отчаянно желающие быть услышанными.

«Дэш и Лили» остался без второго сезона, но именно поэтому работает ещё лучше: компактный, завершённый, ни на что не претендующий — кроме маленького чуда, которое иногда нужно гораздо больше, чем очередной фильм о Санте.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Дэш и Лили»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
9,2 млн за два дня — и Paramount+ не выдержал: «Лэндмен» продлили на 3 сезон быстрее, чем зрители успели досмотреть финал 2-ого 9,2 млн за два дня — и Paramount+ не выдержал: «Лэндмен» продлили на 3 сезон быстрее, чем зрители успели досмотреть финал 2-ого Читать дальше 6 декабря 2025
Есть «Больница Питт», «Из многих», «Аватар» и «Битва за битвой»: ТОП-20 фильмов и сериалов 2025 года от Американского института киноискусства Есть «Больница Питт», «Из многих», «Аватар» и «Битва за битвой»: ТОП-20 фильмов и сериалов 2025 года от Американского института киноискусства Читать дальше 6 декабря 2025
Что произошло в 6 серии «Из многих» от создателя «Во все тяжкие» и когда выйдут остальные эпизоды: называем точные даты Что произошло в 6 серии «Из многих» от создателя «Во все тяжкие» и когда выйдут остальные эпизоды: называем точные даты Читать дальше 6 декабря 2025
Google выбрал 10 самых популярных аниме 2025 года: топ замыкает «Темный демон», а какой проект тогда на первом месте? Google выбрал 10 самых популярных аниме 2025 года: топ замыкает «Темный демон», а какой проект тогда на первом месте? Читать дальше 5 декабря 2025
Не только «Магическая битва: Экзекуция»: 7 стоящих аниме, которые выйдут с 1 по 15 декабря Не только «Магическая битва: Экзекуция»: 7 стоящих аниме, которые выйдут с 1 по 15 декабря Читать дальше 5 декабря 2025
Манга «Поднятие уровня в одиночку» бросает фанатов прямо в огонь: так кто же главный злодей — Джин Ву или все-таки Архитектор? Манга «Поднятие уровня в одиночку» бросает фанатов прямо в огонь: так кто же главный злодей — Джин Ву или все-таки Архитектор? Читать дальше 5 декабря 2025
Среди громких российских проектов 4 место в топе ИВИ занял этот турецкий сериал: опередил даже «Акушера» и «Скорую помощь» Среди громких российских проектов 4 место в топе ИВИ занял этот турецкий сериал: опередил даже «Акушера» и «Скорую помощь» Читать дальше 5 декабря 2025
Спартака убили на Везувии, а Ашура сделали господином: зачем создатели приквела «Спартака» жестко перекроили историю Спартака убили на Везувии, а Ашура сделали господином: зачем создатели приквела «Спартака» жестко перекроили историю Читать дальше 5 декабря 2025
Прошло столько лет, а эти моменты словно врезались в память: 5 самых жестоких и эффектных смертей в «Игре престолов» Прошло столько лет, а эти моменты словно врезались в память: 5 самых жестоких и эффектных смертей в «Игре престолов» Читать дальше 5 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше