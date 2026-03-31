Еще успеете до Пасхи посмотреть эту историческую новинку: эпизоды не пропускает даже Патриарх Кирилл

Создание исторической драмы «Князь Андрей» вызвало интерес далеко за пределами круга зрителей — к проекту приковано внимание и церковных деятелей. Как стало известно, лента не прошла мимо Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Оставшиеся до Пасхи дни — идеальный повод познакомиться с этой картиной. Тот факт, что предстоятель Русской православной церкви обратил на нее внимание, лишь подчеркивает ее культурное и духовное звучание.

Идея проекта

Создатели исторической драмы признаются, что работа над картиной легла на их плечи особой ношей — ведь речь идет о канонизированном князе Андрее Боголюбском. Продюсер Али Узденов отметил, что решение снимать сериал во многом созрело после встречи с духовником патриарха — старцем Илием.

Именно он назвал Боголюбского собирателем русских земель и указал на важность сохранения памяти о такой исторической фигуре. Этот разговор и стал отправной точкой для всей команды.

Реакция Патриарха

Как выяснилось, Патриарх Кирилл не остается в стороне от современных телевизионных новинок. И «Князь Андрей» выделяется среди тех проектов, что вызвали его особый интерес.