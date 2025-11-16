Еще помните Лабубу? Скоро про странных монстриков выйдет фильм, а может и целая франшиза

Казалось, что ажиотаж вокруг пушистых монстриков Лабубу уже утих. Однако настоящая популярность ждет их впереди.

Кинокомпания Sony Pictures готовится подарить игрушкам новую жизнь. Студия официально объявила о заключении сделки по созданию полнометражного фильма, основанного на знаменитой китайской коллекции.

Фильм про Лабубу

Sony Pictures совершила важное приобретение, получив права на экранизацию китайского бренда игрушек Лабубу. Студия рассчитывает создать полноценную франшизу, если первая картина найдет отклик у зрителей.

Сделка завершилась буквально на днях, поэтому конкретные детали пока остаются в тени. Продюсерская команда и режиссер еще не назначены. Не определились создатели и с форматом — будет ли это живое кино или анимационный проект.

Популярность Лабубу

История Лабубу началась с гонконгского художника Казинга Лунга. Сначала фигурки выпускала компания How2 Work, но настоящий прорыв случился в 2019 году после передачи бренда ритейлеру Pop Mart.

Популярность монстриков резко взлетела благодаря хитрой маркетинговой стратегии. Компания использовала «слепые коробки», когда содержимое неизвестно до вскрытия. Это создало азарт и горячий ажиотаж среди покупателей.

Дополнительный толчок игрушкам дали знаменитости. Особенно заметно повлияла Лиза из BLACKPINK, которая в 2024 году начала появляться с Лабубу в качестве модного аксессуара.

Сначала игрушки покорили Азию, а затем распространились по всему миру. Россия не стала исключением — только на Wildberries продажи в этом году превысили полтора миллиарда рублей.

