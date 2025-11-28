Меню
«Еще одну и спать» — ложь, проверенная тысячами зрителей: 3 захватывающих детектива, которые засасывают с первой минуты

28 ноября 2025 19:06
Кадр из сериала «Страйк», «Мистер Мерседес», «Большой потенциал»

Вы точно не сможете остановиться на середине.

Детективы, которые не дают выйти «на паузу», попадаются не так часто. Эти три работают без разгона: включаешь «на пять минут» — и оказываешься в три ночи, когда титры уже пробежали, а кнопка «следующая серия» выглядит как личное испытание силы воли.

«Страйк»

Экранизация романов Джоан Роулинг знакомит с Кормораном Страйком — ветераном войны, открывшим частное агентство в Лондоне. Денег мало, клиентов ещё меньше, пока родственник погибшей модели не просит разобраться в загадочной смерти.

Полиция считает, что это суицид. Семья — что за этим стоит другое. В тот же день появляется Робин — сначала секретарь «на подхвате», потом напарник, который тянет расследования туда, где давно пора было копать глубже.

«Мистер Мерседес»

Угонщик на машине врезается в толпу у центра занятости и исчезает. Инспектор Ходжес уходит на пенсию, но маньяк возвращается — уже сам выходит на связь и предлагает игру.

Зрителю убийцу показывают без маски: обычный парень, живущий с матерью, умный, технически подкованный и совершенно лишённый тормозов. История держится на дуэли двух людей, где каждое письмо и каждый шаг — вызов.

«Большой потенциал»

Морган воспитывает троих детей и работает уборщицей в отделе тяжких преступлений. Роняет материалы дела, подбирает — и замечает улики, которые следователи пропустили. Один штрих на доске — и расследование меняется.

Ей предлагают стать консультантом, и она соглашается, но с условием: полиция поможет ей выяснить, что случилось с мужем, исчезнувшим пятнадцать лет назад.

Американская версия — адаптация французского сериала «Умница», у которого уже пять сезонов. Значит, потенциал — в названии не случайно. Главное — включать, когда есть время. Эти истории редко отпускают после одной серии, пишет Kinocentr.

Также прочитайте: «Франкенштейн» снова рвет чарты IMDb: 4 фильма дышат ему в спину — топ недели

Фото: Кадр из сериала «Страйк», «Мистер Мерседес», «Большой потенциал»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
