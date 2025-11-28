«Еще одну и спать» — ложь, проверенная тысячами зрителей: 3 захватывающих детектива, которые засасывают с первой минуты

Детективы, которые не дают выйти «на паузу», попадаются не так часто. Эти три работают без разгона: включаешь «на пять минут» — и оказываешься в три ночи, когда титры уже пробежали, а кнопка «следующая серия» выглядит как личное испытание силы воли.

«Страйк»

Экранизация романов Джоан Роулинг знакомит с Кормораном Страйком — ветераном войны, открывшим частное агентство в Лондоне. Денег мало, клиентов ещё меньше, пока родственник погибшей модели не просит разобраться в загадочной смерти.

Полиция считает, что это суицид. Семья — что за этим стоит другое. В тот же день появляется Робин — сначала секретарь «на подхвате», потом напарник, который тянет расследования туда, где давно пора было копать глубже.

«Мистер Мерседес»

Угонщик на машине врезается в толпу у центра занятости и исчезает. Инспектор Ходжес уходит на пенсию, но маньяк возвращается — уже сам выходит на связь и предлагает игру.

Зрителю убийцу показывают без маски: обычный парень, живущий с матерью, умный, технически подкованный и совершенно лишённый тормозов. История держится на дуэли двух людей, где каждое письмо и каждый шаг — вызов.

«Большой потенциал»

Морган воспитывает троих детей и работает уборщицей в отделе тяжких преступлений. Роняет материалы дела, подбирает — и замечает улики, которые следователи пропустили. Один штрих на доске — и расследование меняется.

Ей предлагают стать консультантом, и она соглашается, но с условием: полиция поможет ей выяснить, что случилось с мужем, исчезнувшим пятнадцать лет назад.

Американская версия — адаптация французского сериала «Умница», у которого уже пять сезонов. Значит, потенциал — в названии не случайно. Главное — включать, когда есть время. Эти истории редко отпускают после одной серии, пишет Kinocentr.

Также прочитайте: «Франкенштейн» снова рвет чарты IMDb: 4 фильма дышат ему в спину — топ недели