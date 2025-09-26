Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили

Новелла Стивена Кинга «Крыса» (2020), вошедшая в сборник «Будет кровь», получит полнометражную экранизацию.

За проект отвечает мексиканский режиссёр Исаак Эсбан, который признаётся, что давно мечтал перенести эту историю на экран.

Сценарий пишет Джефф Ховард, известный по сериалу «Призрак дома на холме».

Кто работает над фильмом

Продюсерами ленты выступают Джей Ван Хой, участвовавший в создании «Ведьмы» и «Маяка», Фернандо Ферро («Мафия: Смертельная игра») и Пол Перес («Отец невесты»).

Такой состав сулит зрителям проект, в котором найдётся место и мрачной мистике, и психологической глубине.

Сюжет новеллы

Главный герой «Крысы» — писатель Дрю Ларсон, который мечтает закончить роман, но сталкивается с чередой болезней и неудач.

В попытке спастись от творческого кризиса он уезжает в хижину в лесах штата Мэн. Но буря запирает его в изоляции, и там Дрю встречает загадочного незнакомца, предлагающего вдохновение и успех за цену, от которой холодеет кровь.

По словам Эсбана, «Крыса» соединяет красоту и жестокость, а её главный нерв — конфликт между творчеством и личной жизнью. Именно такие истории Стивена Кинга находят отклик у режиссёров и зрителей, превращаясь в фильмы, которые пугают и одновременно притягивают.

