Ещё одна «Папина дочка» станет мамой: 5 сезон любимого сериала стартует 13 апреля и вот что показали в свежем трейлере (видео)

Кажется, там еще на несколько лет можно историй придумать.

Ждали возвращения Даши — но готовы ли герои к тому, какой она вернётся? Пятый сезон «Папины дочки. Новые» стартует уже 13 апреля на СТС и START, и на этот раз привычная семейная формула заметно меняется.

Прошло два года, за которые дочери повзрослели, а Веник успел привыкнуть к жизни без жены. Именно это делает новое продолжение не просто ностальгией, а историей о переменах, к которым никто не был готов.

Возвращение, которое всё меняет

Даша возвращается в семью, но оказывается, что прежнего порядка уже не существует. Девочки стали самостоятельнее, а отношения с Веником требуют заново выстроенных границ.

Параллельно развивается линия Галины Сергеевны, которая впервые готовится стать мамой и сталкивается с новыми страхами. Семейная комедия постепенно приобретает более взрослый и драматичный тон.

Знакомые лица и новые повороты

В проект вернулись Анастасия Сиваева, Филипп Бледный, Андрей Леонов и Нонна Гришаева, сохранив узнаваемую атмосферу. При этом сценаристы добавляют новые сюжетные линии: борьбу за отношения, переезд в другой город и неожиданные бытовые конфликты.

Даже лёгкие элементы мистики в виде «подъездного призрака» становятся частью общей истории. Это расширяет привычный формат и делает сезон более насыщенным.

Успех и ожидания

Четвёртый сезон занял 4-е место в топ-100 самых популярных сериалов 2025 года по данным «Медиалогии». Новый сезон должен не только удержать интерес аудитории, но и показать, насколько история готова к следующему этапу.

Пятый сезон делает ставку на конфликт и взросление, сохраняя при этом знакомое чувство уюта. Именно баланс между прошлым и настоящим может стать его главным преимуществом.