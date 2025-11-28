Меню
Киноафиша Статьи «Еще один триумфальный детектив»: 95% свежести на RT — это не шутки. Критики восторге от «Проснись, мертвец», но и минусы имеются

28 ноября 2025 11:21
Кадр из фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» (2025)

Вот что пишут профи в мире кино.

«Достать ножи: Проснись, мертвец» выходит онлайн 12 декабря, но критики уже успели оценить этот киношедевр.

Свежесть на Rotten Tomatoes — 95%, обзоры растут, а тон рецензий почти единодушен: Джонсон снял сильное продолжение, не превратив формулу в копию предыдущих частей.

Бенуа Бланк всё так же спокоен, остроумен и собирает улики так, будто время внутри кадра замедляется.

Что пишут критики

У разных изданий — свой стиль, но ключевые мысли звучат удивительно сходно. Вот что пишут:

«Картина разворачивается прямо перед глазами зрителя и оставляет после себя вопросы, о которых думаешь и после финала.»

«Весёлый, остроумный и феноменальный — Джонсон все еще Агата Кристи от современного кино.»

«"Проснись, мертвец" — ещё один триумфальный детектив, где напряжение сочетается с динамичным темпом и заботой о деталях.»

Где фильм тоньше всего

Часть рецензентов считает, что сюжетных линий многовато. Финал объясняет слишком подробно, будто боится оставить зрителя в догадках. Но даже те, кто отмечает перегруз, признают — смотреть интересно, ритм собран, Крэйг держит планку.

Про что новая история

У Бланка новое дело, завязка — вокруг смерти, связанной с церковной общиной. Джонсон добавляет мрачных штрихов, но не теряет фирменный тон: ирония остаётся, наблюдать за расследованием хочется, как за шахматной партией — спокойной внешне, но нервной внутри. В США фильм уже вышел ограниченно, и по реакции видно — его будут обсуждать.

Третья часть не рушит серию, а заставляет поверить, что у франшизы есть запас — редкий случай, когда продолжение не устаёт от самого себя.

Фото: Кадр из фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» (2025)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
