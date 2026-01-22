Еще немного — и рекорд: «Чебурашка 2» уверенно набирает кассу, собрав уже 5,5 млрд рублей. Какой шанс обогнать первую часть?

Темп у киноленты довольно хороший, да и в кино фильм пока еще показывают.

«Чебурашка 2» уже посмотрели миллионы, и он продолжает бить кассовые рекорды. За три недели проката фильм собрал 5,5 млрд рублей.

Сможет ли продолжение обойти первую часть и переписать историю российского кино, пока неясно, но интрига становится только сильнее.

Как «Чебурашка 2» набирает кассу

Отметку в 5,5 млрд рублей картина взяла на 21-й день проката. Премьера состоялась 1 января, и с первых дней фильм удерживает лидерство, не подпуская к себе конкурентов. Ни «Горничная», ни «Буратино» не смогли сбить темп семейного хита.

По скорости сборов «Чебурашка 2» опережает оригинал. В 2023 году первая часть в итоге собрала 6,7 млрд рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории. Сейчас продолжение идет вторым, но динамика оставляет шанс на новый рекорд.

История стала взрослее

В центре сюжета — угроза сноса дома Гены ради парка развлечений. После ссоры Чебурашка уходит вместе с Соней и Гришей, а взрослые вынуждены отправиться на поиски и пересмотреть свои решения. Фильм все меньше выглядит детской сказкой и все больше — семейной историей про ответственность и выбор.

Прокат продолжается, и ближайшие недели покажут, станет ли «Чебурашка 2» абсолютным лидером или остановится в шаге от рекорда.

