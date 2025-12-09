Еще не вышел второй сезон «Фоллаута», а уже известно, когда Гуль вернется с третьим: авторы не хотят тянуть кот за хвост

До премьеры новых серий картины по мотивам Fallout остаётся совсем немного, а создатели шоу уже смотрят далеко вперёд.

Не дожидаясь официальных рейтингов, команда строит конкретные планы по производству третьего сезона, что говорит об их уверенности в успехе.

Третий сезон «Фоллаута»

В интервью шоураннер «Фоллаута» Джонатан Нолан чётко обозначил свою позицию по поводу современных трендов в сериальном производстве. Он считает, что увеличение перерывов между сезонами — это плохая и печальная тенденция, и его команда намерена работать быстрее, несмотря на масштаб проекта.

Нолан выразил надежду, что съёмки третьего сезона смогут стартовать уже летом 2026 года. Если график удастся соблюсти без серьёзных задержек, то поклонники смогут увидеть продолжение истории уже в 2027-м.

Сюжет «Фоллаута»

Действие сериала разворачивается спустя два столетия после ядерного апокалипсиса. На руинах старого мира выживают те, кто смог приспособиться к опасным пустошам.

Главная героиня, Люси Маклин из безопасного Убежища 33, и загадочный бессмертный гуль Купер Ховард объединяются для большого путешествия. Их цель — раскрыть секреты корпорации «Волт-Тек», которая, как выясняется, сыграла ключевую роль в начале конца света.

Вместе они также пытаются найти отца Люси, Хэнка, чья судьба тесно переплетена с этой зловещей организацией.

Премьера второго сезона, который продолжит это эпическое расследование, состоится уже 17 декабря. И, судя по всему, история только набирает обороты: создатели сериала ранее заявляли, что видят будущее проекта как минимум в пяти сезонах. Они намерены максимально глубоко исследовать богатый и мрачный мир игр Fallout.

