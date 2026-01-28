Меню
Киноафиша Статьи Провал 2026 года стоимостью 75 000 000 долларов: когда выйдет (и опозорится) документальный фильм о Мелании Трамп

Провал 2026 года стоимостью 75 000 000 долларов: когда выйдет (и опозорится) документальный фильм о Мелании Трамп

28 января 2026 13:17
Кадр из фильма «Мелания»

Картину рекламировал даже Дональд Трамп в Давосе.

Старт документального фильма об эпизодах жизни Мелании Трамп столкнулся с трудностями. В рекламную картину этого проекта вложено уже порядка 35 млн долларов. Однако, как пишут авторы Radar Online, критики уже считают, что картина станет буквально «провалом года».

При этом он также был приобретен студиями Amazon и MGM за 40 млн долларов, то есть общие инвестиции, вложенные в этот фильм, составляют порядка 75 млн долларов. Аналитики при этом уверены, что за первый уикэнд картина наберет не более 5 млн долларов. Премьера фильма назначена на 30 января.

Звон колокола на Уолл-стрит: древний ритуал ради пиара

Чтобы привлечь внимание к картине «Мелания», первая леди приняла решение ударить в колокол, знаменующий начало торгов на Нью‑Йоркской фондовой бирже. Это действие запланировано на 28 января. Звон колокола — это древняя традиция Уолл‑стрит и популярный ход для привлечения внимания.

На этом пиар-акция не закончилась. Плакаты фильма сопровождали громкую речь президента США в Давосе, а рекламные материалы были заботливо разложены по самолетам дипломатической миссии США, отправлявшейся в Европу.

О чем фильм

Картина открывает перед зрителями 20 дней из жизни первой леди, как раз непосредственно перед второй инаугурацией Дональда Трампа в январе 2025 года. Можно увидеть, как жена американского лидера готовилась к церемонии: подбирала наряды, украшения, координировала мероприятие. В кадре можно увидеть стилистов, организаторов инаугурации, представителей охраны и несколько известных фигур из мира моды.

Фото: Кадр из фильма «Мелания»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
