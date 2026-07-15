«Еще не видели, но уже заклеймили»: объясняю, почему «Война и мир» от создателя «Ликвидации» может стать хитом

Рано еще ставить крест на этом проекте.

Стоило объявить актерский состав новой «Войны и мира», как интернет буквально взорвался. Одним не понравился выбор исполнителей главных ролей, другие уверены, что никто уже никогда не превзойдет фильм Сергея Бондарчука. В комментариях звучат привычные фразы: «зачем переснимать классику», «ничего хорошего не выйдет», «современные актеры не смогут сыграть Толстого».

Но есть один момент, о котором многие почему-то забывают. Сериал еще даже не снят полностью, а ему уже вынесли приговор.

Урсуляк уже не раз доказывал, что умеет работать с большой литературой

Если бы речь шла о случайном режиссере, опасения были бы вполне понятны. Но сериал снимает Сергей Урсуляк — человек, который давно доказал, что умеет переносить на экран сложные литературные произведения.

Именно он снял «Ликвидацию», «Жизнь и судьбу», новую версию «Тихого Дона», «Праведника». Все эти проекты разные по жанру, но их объединяет одно — внимание к героям и умение рассказывать большие человеческие истории.

Поэтому говорить, что режиссер не справится только потому, что решил обратиться к Толстому, по меньшей мере странно.

Новый взгляд — это не предательство классики

Многие воспринимают любую новую экранизацию как попытку заменить предыдущую. Но кино работает совсем иначе.

Каждое поколение получает свою версию классических произведений. Именно поэтому продолжают экранизировать Шекспира, Достоевского, Остин и самого Толстого. Это не соревнование с Бондарчуком, а новый взгляд на роман.

Тем более что сам Урсуляк неоднократно говорил: классические произведения полезно переосмысливать каждые несколько десятилетий, потому что меняются и кино, и зрители.

Осуждать проект до премьеры — не самая справедливая позиция

Конечно, никто не гарантирует, что сериал окажется идеальным. Возможно, после выхода появится немало претензий — это абсолютно нормально для столь масштабной экранизации.

Но сейчас критика строится в основном на нескольких фотографиях со съемок и списке актеров.

Именно поэтому хочется согласиться с одним из комментариев зрителей, который сегодня набирает поддержку в обсуждениях:

«Что ж все разбухтелись-то? Ещё не видели, но уже заклеймили. Спасибо! Посмотрю обязательно».

Мне кажется, это как раз тот случай, когда стоит сначала посмотреть, а уже потом делать выводы. Тем более что за проект отвечает режиссер, который не раз доказывал: он умеет работать с масштабными историями. И вполне возможно, что именно его «Война и мир» станет одной из самых обсуждаемых российских премьер последних лет — не из-за скандалов, а благодаря качеству.

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