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Киноафиша Статьи «Еще не видели, но уже заклеймили»: объясняю, почему «Война и мир» от создателя «Ликвидации» может стать хитом

«Еще не видели, но уже заклеймили»: объясняю, почему «Война и мир» от создателя «Ликвидации» может стать хитом

15 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Война и мир»

Рано еще ставить крест на этом проекте.

Стоило объявить актерский состав новой «Войны и мира», как интернет буквально взорвался. Одним не понравился выбор исполнителей главных ролей, другие уверены, что никто уже никогда не превзойдет фильм Сергея Бондарчука. В комментариях звучат привычные фразы: «зачем переснимать классику», «ничего хорошего не выйдет», «современные актеры не смогут сыграть Толстого».

Но есть один момент, о котором многие почему-то забывают. Сериал еще даже не снят полностью, а ему уже вынесли приговор.

Урсуляк уже не раз доказывал, что умеет работать с большой литературой

Если бы речь шла о случайном режиссере, опасения были бы вполне понятны. Но сериал снимает Сергей Урсуляк — человек, который давно доказал, что умеет переносить на экран сложные литературные произведения.

Именно он снял «Ликвидацию», «Жизнь и судьбу», новую версию «Тихого Дона», «Праведника». Все эти проекты разные по жанру, но их объединяет одно — внимание к героям и умение рассказывать большие человеческие истории.

Поэтому говорить, что режиссер не справится только потому, что решил обратиться к Толстому, по меньшей мере странно.

Новый взгляд — это не предательство классики

Кадр из сериала «Война и мир»

Многие воспринимают любую новую экранизацию как попытку заменить предыдущую. Но кино работает совсем иначе.

Каждое поколение получает свою версию классических произведений. Именно поэтому продолжают экранизировать Шекспира, Достоевского, Остин и самого Толстого. Это не соревнование с Бондарчуком, а новый взгляд на роман.

Тем более что сам Урсуляк неоднократно говорил: классические произведения полезно переосмысливать каждые несколько десятилетий, потому что меняются и кино, и зрители.

Осуждать проект до премьеры — не самая справедливая позиция

Кадр из сериала «Война и мир»

Конечно, никто не гарантирует, что сериал окажется идеальным. Возможно, после выхода появится немало претензий — это абсолютно нормально для столь масштабной экранизации.

Но сейчас критика строится в основном на нескольких фотографиях со съемок и списке актеров.

Именно поэтому хочется согласиться с одним из комментариев зрителей, который сегодня набирает поддержку в обсуждениях:

«Что ж все разбухтелись-то? Ещё не видели, но уже заклеймили. Спасибо! Посмотрю обязательно».

Мне кажется, это как раз тот случай, когда стоит сначала посмотреть, а уже потом делать выводы. Тем более что за проект отвечает режиссер, который не раз доказывал: он умеет работать с масштабными историями. И вполне возможно, что именно его «Война и мир» станет одной из самых обсуждаемых российских премьер последних лет — не из-за скандалов, а благодаря качеству.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Война и мир»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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