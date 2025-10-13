Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи До «Властелина колец» Питер Джексон снимал хорроры: в 90-е его фильм чуть не запретили, а сейчас у него 89% на RT

До «Властелина колец» Питер Джексон снимал хорроры: в 90-е его фильм чуть не запретили, а сейчас у него 89% на RT

13 октября 2025 16:40
Кадр из фильма «Живая мертвечина»

Теперь картину считают культовой. 

Имя режиссера Питера Джексона является синонимом успешной и получившей признание критиков франшизы «Властелин колец». Однако, прежде чем погрузиться в Средиземье, режиссер создал сомнительную репутацию в жанре ужасов фильмом 1992 года «Живая мертвечина».

Хоррор Джексона до сих пор считается одним из самых кровавых фильмов, когда-либо сделанных.

Сюжет фильма «Живая мертвечина»

Жизнь Лайнела Косгроува проходит под строгим контролем матери. После загадочной гибели отца Вероника полностью подчинила себе существование сына. Все меняется, когда скромный парень знакомится с Пакитой — милой продавщицей из местной бакалейной лавки.

Их первое свидание в зоопарке оборачивается неожиданными последствиями. Там они видят необычное существо — крысо-обезьяну. Вера, тайно следившая за сыном, становится жертвой нападения этого создания и получает укус.

С этого момента начинаются странные метаморфозы. Состояние Веры стремительно ухудшается, проявляются признаки зомби-инфекции.

Лайнел, не находя в себе сил причинить вред собственной матери, принимает спорное решение — он прячет её в комнате, скрывая произошедшее ото всех, включая доверчивую Пакиту.

Кадр из фильма «Живая мертвечина»

Детали фильма «Живая мертвечина»

Финальная сцена с вечеринкой в доме главного героя, в разгар которой из подвала вырвались зомби, стала самой кровавой сценой, когда-либо снятой на тот момент в истории кино. В 2013 году этот статус забрали себе «Зловещие мертвецы».

Хотя «Живая мертвечина» стала хорошо известна среди поклонников ужасов за нелепый уровень жестокости, она включает в себя и немало юмора. Не зря Питер Джексон указывал на любовь к «Монти Пайтону и Священному Граалю» и его влиянию на фильм.

В год своего выхода фильм восхитил критиков, собрав ворох наград на кинофестивалях, а вот зрители его не поняли. Скандальную ленту окрестили слишком кровавой и призывали запретить.

Лишь сейчас, спустя более 30 лет после премьеры и череды успешных картин Джексона, фильм обрел культовый статус. У него 89% на RT.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадры из фильма «Живая мертвечина» (1992)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ло'ак не просто так чувствует себя изгоем: почему у На'ви 4 пальца? Ло'ак не просто так чувствует себя изгоем: почему у На'ви 4 пальца? Читать дальше 13 октября 2025
Впервые угроза придет от коренных жителей Пандоры: кто будет злодеем в фильме «Аватар: Огонь и пепел»? Впервые угроза придет от коренных жителей Пандоры: кто будет злодеем в фильме «Аватар: Огонь и пепел»? Читать дальше 13 октября 2025
Кэмерон рассказал, чего ждать от фильма «Аватар: Огонь и пепел»: третья часть будет самой мрачной Кэмерон рассказал, чего ждать от фильма «Аватар: Огонь и пепел»: третья часть будет самой мрачной Читать дальше 13 октября 2025
В 1990-е этот фильм заработал 32 млн долларов: Кинг был в ярости и потребовал убрать свое имя из титров В 1990-е этот фильм заработал 32 млн долларов: Кинг был в ярости и потребовал убрать свое имя из титров Читать дальше 13 октября 2025
Грубейшее нарушение канона: вот почему Фродо не стоит возвращать в «Охоте за Голлумом» Грубейшее нарушение канона: вот почему Фродо не стоит возвращать в «Охоте за Голлумом» Читать дальше 12 октября 2025
Пеннивайз — это только пародия? Квентин Тарантино назвал, с какого культового хоррора Стивен Кинг списал «Оно» Пеннивайз — это только пародия? Квентин Тарантино назвал, с какого культового хоррора Стивен Кинг списал «Оно» Читать дальше 12 октября 2025
От «Танцора диско» до «Крокодила Данди»: 5 зарубежных фильмов, ради которых в СССР в кино пришли 263 000 000 человек От «Танцора диско» до «Крокодила Данди»: 5 зарубежных фильмов, ради которых в СССР в кино пришли 263 000 000 человек Читать дальше 12 октября 2025
Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал Читать дальше 10 октября 2025
Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну Читать дальше 14 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше