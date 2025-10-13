До «Властелина колец» Питер Джексон снимал хорроры: в 90-е его фильм чуть не запретили, а сейчас у него 89% на RT

Имя режиссера Питера Джексона является синонимом успешной и получившей признание критиков франшизы «Властелин колец». Однако, прежде чем погрузиться в Средиземье, режиссер создал сомнительную репутацию в жанре ужасов фильмом 1992 года «Живая мертвечина».

Хоррор Джексона до сих пор считается одним из самых кровавых фильмов, когда-либо сделанных.

Сюжет фильма «Живая мертвечина»

Жизнь Лайнела Косгроува проходит под строгим контролем матери. После загадочной гибели отца Вероника полностью подчинила себе существование сына. Все меняется, когда скромный парень знакомится с Пакитой — милой продавщицей из местной бакалейной лавки.

Их первое свидание в зоопарке оборачивается неожиданными последствиями. Там они видят необычное существо — крысо-обезьяну. Вера, тайно следившая за сыном, становится жертвой нападения этого создания и получает укус.

С этого момента начинаются странные метаморфозы. Состояние Веры стремительно ухудшается, проявляются признаки зомби-инфекции.

Лайнел, не находя в себе сил причинить вред собственной матери, принимает спорное решение — он прячет её в комнате, скрывая произошедшее ото всех, включая доверчивую Пакиту.

Детали фильма «Живая мертвечина»

Финальная сцена с вечеринкой в доме главного героя, в разгар которой из подвала вырвались зомби, стала самой кровавой сценой, когда-либо снятой на тот момент в истории кино. В 2013 году этот статус забрали себе «Зловещие мертвецы».

Хотя «Живая мертвечина» стала хорошо известна среди поклонников ужасов за нелепый уровень жестокости, она включает в себя и немало юмора. Не зря Питер Джексон указывал на любовь к «Монти Пайтону и Священному Граалю» и его влиянию на фильм.

В год своего выхода фильм восхитил критиков, собрав ворох наград на кинофестивалях, а вот зрители его не поняли. Скандальную ленту окрестили слишком кровавой и призывали запретить.

Лишь сейчас, спустя более 30 лет после премьеры и череды успешных картин Джексона, фильм обрел культовый статус. У него 89% на RT.

