Еще до премьеры этот российский сериал от Okko был награжден и отмечен критиками: и вот в чем он особенный

Сериал «Встать на ноги» выстрелил ещё до премьеры — и это тот редкий случай, когда хайп звучит не как рекламный колокольчик, а как сигнал: «эй, тут может быть что-то живое». Первые серии выйдут только 5 февраля, а проект уже получил награду — рассказываем, что в нем необычного.

Награды до старта — редкий аванс доверия

На фестивале «Новый сезон», где показывают главные премьеры отечественных платформ, проект забрал сразу несколько наград. Главный трофей — Гран-при. Отметили шоураннера Александра Носкова и режиссёра Павла Тимофеева, а Гошу Куценко назвали «Героем Нового сезона» за роль Старого. Плюс кинокритики тоже внесли сериал в список фаворитов. Премьера — уже 5 февраля, и выйдет он эксклюзивно на Okko.

История, которая могла бы быть «слезодавилкой», но не стала

Завязка звучит тревожно: бывший заключённый возвращается домой и внезапно узнаёт, что у него есть взрослая дочь Оля — девушка с инвалидностью. Обычно после такого российские сериалы включают режим «страдай красиво», но здесь, судя по описанию, ставка другая: без беспросветной грусти, без морали в лоб и без попыток выжать из зрителя слезу через колено.

Вместо этого обещают честную эмоцию и юмор — то самое сочетание, которое редко получается, но если получается, оторваться сложно.

Инклюзивность не для галочки, а как часть сюжета

Одна из главных фишек «Встать на ноги» — участие актёра с синдромом Дауна. Баристу, который поддерживает героя, играет Антон Санкевич из проекта «Инклюзия в кино». Куценко прямо говорит: он органичный, не «изображает», а живёт в кадре — и это обычно заметно с первых минут.

При этом Оля тоже не «собирательный образ»: у героини есть реальный прототип — девушка Злата, которая консультировала съёмочную группу. А сам сериал адаптировали для зрителей с нарушениями зрения и слуха — редкая, но важная деталь, которая сразу повышает доверие.

