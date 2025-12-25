Еще до «Открытого брака» Васильев играл неверного мужа: этот сериал многие пропустили, а зря — его считают бриллиантом

Антона Васильева зрители знают, в первую очередь, как исполнителя ролей в полицейских процедуралах. Ему действительно хорошо подходят образы циничных, но честных оперативников или следователей.

А вот некоторые фанаты ценят Васильева исключительно в мелодрамах. «Открытый брак» с его участием стал настоящим открытием для поклонников. Но это не первый фильм, в котором актер играл героя со сложными отношениями с женой. Просто лента «Не вместе» прошла негромко и незаметно для публики.

Сюжет сериала «Не вместе»

Женя неожиданно узнаёт, что её муж Слава ей изменяет. Перенеся первый шок, она решает не сдаваться и начинает новую жизнь. Вместе с лучшей подругой она открывает собственный клуб с говорящим названием «Смелая девочка».

В этот момент на её горизонте появляются сразу двое мужчин: Кирилл — её первая любовь из прошлого, и Никита — новый знакомый, который явно к ней неравнодушен. Но вместо того чтобы почувствовать себя свободной, Женя с каждым днём всё больше запутывается и осознаёт, что потеряла нечто очень важное.

Жизнь остальных героев тоже не складывается. Слава, оставшись один, изо всех сил пытается вернуть жену. А их 14-летняя дочь Вика переживает первую серьёзную влюблённость в старшеклассника и готова на всё, чтобы понравиться ему.

Детали сериала «Не вместе»

20-серийная лента вышла еще в 2017 году на «Домашнем» и получила неоднозначную реакцию. Зрители канала, привыкшие к более романтичным сюжетам, не оценили серьезные темы, а другая аудитория просто пропустила сериал.

И зря. Ведь те, кто все-таки мог до него добраться, считают, что там была одна из лучших и незаурядных ролей Васильева. Он кстати играет Славу.

А еще в сериале очень много отсылок: от фильмов «Любовь по правилам и без» до «Игры престолов».

«Реклама слегка вводит в заблуждение, все намного сложнее и глубже», «Васильев тут просто великолепен: показывать 20 серий трансформацию персонажа, который потерял, а может, и не находил и любовь, и себя, и абсолютно не знает, что с этим делать — восторг», «Открыла для себя этот сериал года три назад, и пересмотрела его раз 5. Ну очень впечатлил. Давно не видела ничего подобного», — отмечают комментаторы.

