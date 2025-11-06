Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Еще до «Мурки» Шарапов сыграл мелодию, которую точно не мог знать наизусть: в Сети уличили героя «Места встречи изменить нельзя»

Еще до «Мурки» Шарапов сыграл мелодию, которую точно не мог знать наизусть: в Сети уличили героя «Места встречи изменить нельзя»

6 ноября 2025 22:00
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

В его способностях засомневались.

Сцена в притоне банды «Черная Кошка» стала одной из самых запоминающихся в легендарном фильме «Место встречи изменить нельзя».

Интересно, что в первоисточнике — романе «Эра милосердия» — пианино вообще не упоминалось. Однако в картине этот инструмент возникает дважды.

В первый раз на нем играет сам Глеб Жеглов. Второе появление происходит в самом логове преступников. Именно там Владимир Шарапов исполнил знаменитую «Мурку». Но перед этим он сыграл другую мелодию.

Что играл Шарапов

Шарапов исполнил не случайную мелодию, а Этюд №2 фа-минор Фредерика Шопена. Это одно из самых узнаваемых произведений классической музыки. Многие зрители удивились такому выбору, найдя его малоправдоподобным.

Этюд Шопена считается технически сложным. Дело не только в необходимости его выучить. Для безупречного исполнения требуется постоянная практика и регулярные занятия.

«Мог ли Шарапов ежедневно играть на пианино? Практически наверняка нет. Зачем? Да и временем не располагал. Володя неоднократно жаловался Варе, мол, с утра до ночи ловлю преступников с Жегловым и не успеваю даже поспать», — задается вопросом автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Мнение зрителей

Но на защиту Шарапова встали другие пользователи Сети. По их мнению, ничего странного или подозрительного в его поведении нет.

«Володя же не в концертном зале играл, для избалованной публики. Для бандитов любое исполнение сойдёт. А совсем разучиться играть невозможно», «Если Шарапов не играл только во время войны, а это произведение было любимым, то он вполне мог его сыграть на приличном уровне», — заступились комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, зачем Фокс из «Места встречи изменить нельзя» убил Ларису Груздеву.

Фото: Кадры из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сколько весил шлем из «Джентльменов удачи»? Явно не пять килограммов двести сорок три грамма Сколько весил шлем из «Джентльменов удачи»? Явно не пять килограммов двести сорок три грамма Читать дальше 6 ноября 2025
А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских Читать дальше 3 ноября 2025
Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал» Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал» Читать дальше 2 ноября 2025
«У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор «У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор Читать дальше 2 ноября 2025
Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь! Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь! Читать дальше 7 ноября 2025
Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть Читать дальше 7 ноября 2025
Гермиона Грейнджер — имя, придуманное не случайно: Роулинг спрятала в нем целую мифологию, о которой фанаты даже не догадывались Гермиона Грейнджер — имя, придуманное не случайно: Роулинг спрятала в нем целую мифологию, о которой фанаты даже не догадывались Читать дальше 7 ноября 2025
Питер Джексон решил это не показывать: почему у Леголаса никогда не кончались стрелы Питер Джексон решил это не показывать: почему у Леголаса никогда не кончались стрелы Читать дальше 6 ноября 2025
Это не сокращенная версия фамилии: почему персонажа Моргана Фримена в «Побеге из Шоушенка» зовут Рэд и при чем тут шутка про ирландца Это не сокращенная версия фамилии: почему персонажа Моргана Фримена в «Побеге из Шоушенка» зовут Рэд и при чем тут шутка про ирландца Читать дальше 6 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше