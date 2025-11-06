Еще до «Мурки» Шарапов сыграл мелодию, которую точно не мог знать наизусть: в Сети уличили героя «Места встречи изменить нельзя»

Сцена в притоне банды «Черная Кошка» стала одной из самых запоминающихся в легендарном фильме «Место встречи изменить нельзя».

Интересно, что в первоисточнике — романе «Эра милосердия» — пианино вообще не упоминалось. Однако в картине этот инструмент возникает дважды.

В первый раз на нем играет сам Глеб Жеглов. Второе появление происходит в самом логове преступников. Именно там Владимир Шарапов исполнил знаменитую «Мурку». Но перед этим он сыграл другую мелодию.

Что играл Шарапов

Шарапов исполнил не случайную мелодию, а Этюд №2 фа-минор Фредерика Шопена. Это одно из самых узнаваемых произведений классической музыки. Многие зрители удивились такому выбору, найдя его малоправдоподобным.

Этюд Шопена считается технически сложным. Дело не только в необходимости его выучить. Для безупречного исполнения требуется постоянная практика и регулярные занятия.

«Мог ли Шарапов ежедневно играть на пианино? Практически наверняка нет. Зачем? Да и временем не располагал. Володя неоднократно жаловался Варе, мол, с утра до ночи ловлю преступников с Жегловым и не успеваю даже поспать», — задается вопросом автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Мнение зрителей

Но на защиту Шарапова встали другие пользователи Сети. По их мнению, ничего странного или подозрительного в его поведении нет.

«Володя же не в концертном зале играл, для избалованной публики. Для бандитов любое исполнение сойдёт. А совсем разучиться играть невозможно», «Если Шарапов не играл только во время войны, а это произведение было любимым, то он вполне мог его сыграть на приличном уровне», — заступились комментаторы.

