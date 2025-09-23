Еще до фильма Ридли Скотта или после? Раскрыто, в каком году происходят события сериала «Чужой: Земля»

Оказывается, до того как Эллен Рипли впервые столкнулась с ксеноморфом на борту «Ностромо», Земля уже пережила свой первый контакт с тварями из космоса. События «Чужой: Земля» разворачиваются в 2120 году — за два года до оригинального фильма Ридли Скотта.

Корабль «Мажино» терпит крушение на нашей планете, а в его недрах — пять крайне недружелюбных форм жизни. Их изучали учёные, но эксперимент вышел из-под контроля.

Теперь с угрозой предстоит разобраться отряду тактических солдат во главе с Венди — гибридом человека и синтетика в исполнении Сидни Чендлер.

Зачем это нужно франшизе

Сюжет может объяснить, почему могущественные корпорации так настойчиво охотились за инопланетными образцами задолго до Рипли. И, если верить критикам, проект уже успел стать одним из самых впечатляющих приквелов — монстров хвалят особенно.

Хронология «Чужого» теперь такова:

2093 — «Прометей»

2104 — «Чужой: Завет»

2120 — «Чужой: Земля»

2122 — «Чужой»

2142 — «Чужой: Ромул»

2179 — «Чужие»

2180 — «Чужой 3»

2379 — «Чужой: Воскрешение»

Первые два эпизода «Чужой: Земля» вышли 12 августа, финал — 23 сентября. Судя по первым отзывам, у сериала есть все шансы задержаться в хронологии надолго.

