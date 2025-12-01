Меню
Еще до Бортко по «Мастеру и Маргариты» вышло 3 фильма — и все за рубежом: с успехом российского сериала не сравнились

1 декабря 2025 07:58
Кадры из фильмов «Пилат и другие — Фильм на Страстную пятницу» (1971), «Мастер и Маргарита» (1972), «Инцидент в Иудее» (1992)

Ленты не получили широкой популярности.

Знаменитый роман «Мастер и Маргарита» создавался в муках больше десяти лет и так и остался незавершённым. Первую версию Булгаков и вовсе сжёг в порыве отчаяния. Когда же он взялся за третью редакцию, силы уже оставляли писателя — болезнь не позволила ему поставить точку в этом замысле.

Жена писателя Елена Булгакова собрала разрозненные черновики, отредактировала их и с невероятным упорством в течение 20 лет пыталась пробить публикацию. Без цензуры книга вышла только в 1973 году, а спустя четыре года режиссёр Юрий Любимов рискнул поставить по ней экспериментальный спектакль в театре на Таганке.

Самая известная российская экранизация принадлежит Владимиру Бортко, но мы хотим показать вам три неожиданных взгляда на эту историю — как её увидели кинематографисты из других стран.

«Пилат и другие — Фильм на Страстную пятницу», 1971 год

Польский режиссер Анджей Вайда создал необычную экранизацию булгаковского романа. Он взял лишь одну сюжетную линию, связанную с Понтием Пилатом и Иешуа, но перенес её в современность.

Получилась смелая и оригинальная трактовка: например, Левий Матфей здесь работает журналистом и даже берет интервью у барана, а Иуда получает свои знаменитые 30 сребреников в качестве сдачи из телефонного автомата.

Такой подход чем-то перекликается со знаменитой рок-оперой «Иисус Христос — суперзвезда» — та же смесь древнего сюжета и современных деталей.

Кадр из фильма «Пилат и другие — Фильм на Страстную пятницу»

«Мастер и Маргарита», 1972 год

Югославский режиссер Александр Петрович представил свою версию «Мастера и Маргариты», которая смело пересказывала сюжет книги и даже переплетала его с другим произведением Булгакова — «Театральным романом». Главного героя здесь зовут Николай Максудов, а не просто Мастер.

События ершалаимской линии показаны как театральная постановка, а знаменитого бала у Воланда в фильме вообще нет.

Вскоре после выхода картину запретили на родине режиссера из-за «сомнительного содержания».

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

«Инцидент в Иудее», 1992 год

Британский телефильм тоже фокусируется только на ершалаимских главах романа, но подходит к материалу с большим уважением к первоисточнику. Здесь сохранены все ключевые сцены встречи Пилата и Иешуа, а повествование начинается с того самого знаменитого закадрового текста из книги.

Особенность этой версии — во вступлении зрителям рассказывают о самом Булгакове, создавая параллель между судьбой писателя и вечными темами его произведения.

Кадр из фильма «Инцидент в Иудее»

Ранее портал «Киноафиша» писал, где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита».

Светлана Левкина
