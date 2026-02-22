Меню
Киноафиша Статьи Еще больший успех или разочарование для зрителей? Кинокритик предсказал, что ждет «Слово пацана 2»

22 февраля 2026 15:00
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

К сиквелу сейчас приковано все внимание, хотя конкретики нет.

На днях режиссёр проекта Жора Крыжовников разместил интригующее фото, отметив актёров из нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На картинке красовалась кровавая цифра «2».

Поклонники тут же сделали вывод, что это намек на продолжение культового сериала. Правда, на недавней презентации START выяснилось, что никаких договоренностей еще нет, только желание сделать сиквел, пишет Telegram-канал «КиноТВист». По всей видимости, таким образом Крыжовников просто «прощупал» интерес аудитории.

Как считают эксперты, продолжение в любом случае обречено на успех.

«Здесь есть и продюсерский расчет, и все-таки уважение к зрительским ожиданиям. Сериальная индустрия, в отличие, скажем, от кино, построена на зрительских ожиданиях. Сериал — это не высказывание автора, а продукт для домашнего времяпрепровождения».

«Раз Жора Крыжовников посчитал нужным снять продолжение, то можно гарантировать, как минимум, большой интерес. "Слово пацана" — это действительно феномен в нашей индустрии, и посмотрим, удастся ли развить успех или хотя бы не разочаровать зрителей», — отметил в беседе с порталом «КиноАфиша» кинокритик Николай Никулин.

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Светлана Левкина
