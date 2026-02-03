Это реально «Очень странные дела»: главный хит Netflix обвинили в плагиате — оригинальный проект намного короче, но совпадений уйма

Меню
3 февраля 2026 10:00
Кадр из сериала «Очень странные дела»

А ведь эти истории практически идентичны.

История, которая снова всплывает в обсуждениях после финала культового сериала, началась ещё в 2018 году — и тогда выглядела довольно громко. Режиссёр и сценарист Чарли Кесслер подал иск против братьев Даффер, обвинив их в том, что «Очень странные дела» выросли не на пустом месте.

Проект «Монток» и странное совпадение

По словам Кесслера, в 2014 году на фестивале «Трайбека» он лично представил Дафферам концепцию своего проекта «Монток», основанного на одноимённой короткометражке. А уже после этой встречи братья начали разработку сериала для Netflix, который сначала… тоже назывался «Монток».

Совпадения на этом не заканчиваются. Действие изначально разворачивалось на Лонг-Айленде, рядом с военной базой, где проводятся эксперименты над детьми. Пропавший мальчик, секретные правительственные программы, монстр из другого измерения — всё это есть и у Кесслера, и в «Очень странных делах».

Почему именно Монток

Монток — не случайная точка на карте. Это место давно окружено теориями заговора о секретных экспериментах правительства США. Более того, ещё в 1992 году вышла книга «Проект "Монток": Эксперимент во времени», так что сама идея явно витала в воздухе задолго до сериала Netflix.

Чем всё закончилось

Кесслер обвинил братьев Даффер в нарушении договорённостей и потребовал компенсацию. История не получила такого же резонанса, как сам сериал, но осадок остался. И каждый раз, когда речь заходит о происхождении «Очень странных дел», этот эпизод вспоминают снова.

Совпадение, вдохновение или заимствование — каждый решает сам. Но идеальной чистоты у этой истории, увы, нет.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
