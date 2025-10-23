Эпик невиданных масштабов: «Межевой рыцарь» точно будет круче «Игры престолов» в одном – Мартин позаботился об этом лично

Да, без магии, зато с какими боями.

Джордж Мартин снова на тропе войны – но теперь его враг не продюсеры, не хейтеры и даже не вопрос «ну как там с “Ветрами зимы”?». Его новая цель куда благороднее: снять лучшие в истории телевидения рыцарские турниры.

Не драму, не интриги, не драконов – а именно копья, коней и звон стали. И в новом сериале «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» Мартин лично позаботился, чтобы турнир выглядел эпичнее всего, что когда-либо делал HBO. И вообще кто-либо в истории.

На Comic Con в Нью-Йорке писатель признался, что бросил шоураннеру Айре Паркеру «скромный вызов»: превзойти классику «Айвенго» 1952 года. Ту самую старомодную ленту, где Уилфред Айвенго сражался за честь Ричарда Львиное Сердце.

«Давайте сделаем лучшие сцены рыцарских поединков, которые когда-либо снимали», – сказал Мартин, после чего добавил, что лично считает «Айвенго» эталоном.

Теперь он уверен: команда HBO этот вызов приняла и справилась.

Для Мартина турниры – почти личная одержимость. Он обожал их в старых фильмах и всегда мечтал показать в Вестеросе в полный рост, а не мимоходом, как в «Игре престолов». Там, напомним, настоящий экшен был разве что в первом сезоне, где Пес сошёлся с Горой, да и то – не в рамках турнира.

В «Межевом рыцаре» всё иначе: весь сюжет строится вокруг состязания, где юный сир Дункан Высокий впервые докажет, что честь – не пустой звук даже среди драконов, интриг и крови.

Премьера уже не за горами – «Рыцарь Семи Королевств» выйдет 18 января на HBO. И если Мартин не шутил, нас ждут лучшие рыцарские турниры за последние 70 лет.

