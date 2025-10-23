Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эпик невиданных масштабов: «Межевой рыцарь» точно будет круче «Игры престолов» в одном – Мартин позаботился об этом лично

Эпик невиданных масштабов: «Межевой рыцарь» точно будет круче «Игры престолов» в одном – Мартин позаботился об этом лично

23 октября 2025 12:19
Эпик невиданных масштабов: «Межевой рыцарь» точно будет круче «Игры престолов» в одном – Мартин позаботился об этом лично

Да, без магии, зато с какими боями.

Джордж Мартин снова на тропе войны – но теперь его враг не продюсеры, не хейтеры и даже не вопрос «ну как там с “Ветрами зимы”?». Его новая цель куда благороднее: снять лучшие в истории телевидения рыцарские турниры.

Не драму, не интриги, не драконов – а именно копья, коней и звон стали. И в новом сериале «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» Мартин лично позаботился, чтобы турнир выглядел эпичнее всего, что когда-либо делал HBO. И вообще кто-либо в истории.

На Comic Con в Нью-Йорке писатель признался, что бросил шоураннеру Айре Паркеру «скромный вызов»: превзойти классику «Айвенго» 1952 года. Ту самую старомодную ленту, где Уилфред Айвенго сражался за честь Ричарда Львиное Сердце.

Эпик невиданных масштабов: «Межевой рыцарь» точно будет круче «Игры престолов» в одном – Мартин позаботился об этом лично

«Давайте сделаем лучшие сцены рыцарских поединков, которые когда-либо снимали», – сказал Мартин, после чего добавил, что лично считает «Айвенго» эталоном.

Теперь он уверен: команда HBO этот вызов приняла и справилась.

Для Мартина турниры – почти личная одержимость. Он обожал их в старых фильмах и всегда мечтал показать в Вестеросе в полный рост, а не мимоходом, как в «Игре престолов». Там, напомним, настоящий экшен был разве что в первом сезоне, где Пес сошёлся с Горой, да и то – не в рамках турнира.

Эпик невиданных масштабов: «Межевой рыцарь» точно будет круче «Игры престолов» в одном – Мартин позаботился об этом лично

В «Межевом рыцаре» всё иначе: весь сюжет строится вокруг состязания, где юный сир Дункан Высокий впервые докажет, что честь – не пустой звук даже среди драконов, интриг и крови.

Премьера уже не за горами – «Рыцарь Семи Королевств» выйдет 18 января на HBO. И если Мартин не шутил, нас ждут лучшие рыцарские турниры за последние 70 лет.

Ранее мы также писали: «Сексуальная версия Геральта»: в новом сериале по «Игре престолов» должен сыграть Генри Кавилл – его давно ждут в роли Таргариена

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Сексуальная версия Геральта»: в новом сериале по «Игре престолов» должен сыграть Генри Кавилл – его давно ждут в роли Таргариена «Сексуальная версия Геральта»: в новом сериале по «Игре престолов» должен сыграть Генри Кавилл – его давно ждут в роли Таргариена Читать дальше 20 октября 2025
Приквел «Игры престолов» исправит самую большую ошибку HBO: без Мартина даже не полезут в сюжет Приквел «Игры престолов» исправит самую большую ошибку HBO: без Мартина даже не полезут в сюжет Читать дальше 20 октября 2025
Только один персонаж появится во всех трех сериалах по «Игре престолов» сразу: его имя знают все фанаты Только один персонаж появится во всех трех сериалах по «Игре престолов» сразу: его имя знают все фанаты Читать дальше 23 октября 2025
Короли без короны: насколько Баратеоны из экранной «Игры престолов» отличаются от книжных героев Мартина — спойлер, почти во всем Короли без короны: насколько Баратеоны из экранной «Игры престолов» отличаются от книжных героев Мартина — спойлер, почти во всем Читать дальше 23 октября 2025
Кавилл, ты больше не эталон: автор провального «Ведьмака» назвала идеального актера на роль Геральта – фаны будут в ярости Кавилл, ты больше не эталон: автор провального «Ведьмака» назвала идеального актера на роль Геральта – фаны будут в ярости Читать дальше 20 октября 2025
У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать Читать дальше 24 октября 2025
Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии Читать дальше 24 октября 2025
Фанаты зря надеялись на еще одно гитарное соло от Эдди Мансона: создатели «Очень странных дел» поставили точку в судьбе героя Фанаты зря надеялись на еще одно гитарное соло от Эдди Мансона: создатели «Очень странных дел» поставили точку в судьбе героя Читать дальше 24 октября 2025
«Обожаю, когда из платного контента что-то вырезают»: 2 сезон «Дандадана» зацензурили в России – под нож пошли важные сюжетные сцены «Обожаю, когда из платного контента что-то вырезают»: 2 сезон «Дандадана» зацензурили в России – под нож пошли важные сюжетные сцены Читать дальше 24 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше