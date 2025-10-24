Мел Гибсон работает над сиквелом «Страстей Христовых»: бюджет у блокбастера будет втрое больше, чем у оригинального хита

Мел Гибсон громко возвращается в режиссёрское кресло с продолжением «Страстей Христовых». На этот раз проект обещает быть по-настоящему эпическим — постановщик планирует разделить сиквел на две полноценные части.

Такой размах не мог не отразиться на бюджете. По предварительным данным, съёмки обойдутся в семь раз дороже оригинала.

Бюджет фильма «Страсти Христовы 2»

По данным Deadline, на два сиквела Мэл Гибсон потратит 200 миллионов долларов. Для студии Lionsgate, переживающей непростые времена, это серьёзная ставка.

Однако у Гибсона есть все шансы повторить феноменальный успех оригинала. «Страсти Христовы» 2004 года, показавшие последние 12 часов жизни Иисуса, собрали в прокате 610 миллионов долларов при скромных изначальных данных в 30 миллионов.

Сюжет фильма «Страсти Христовы 2»

Сюжет сиквелов «Страстей Христовых» пока окутан тайной, но известно, что действие развернётся после распятия Иисуса. Впрочем, Мэл Гибсон готовит не каноническое продолжение, а нечто более масштабное — с элементами сюрреализма.

Зрителей ждут эпические баталии между ангелами и демонами, а также пугающие сцены в аду. Именно эти визуальные эффекты и стали одной из причин значительного увеличения бюджета.

Обе части картины выйдут в 2027 году с интервалом в 40 дней: первая — 26 марта, а вторая — 6 мая.

