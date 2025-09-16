Энид и Тайлер по сути очень похожи: так в чем же отличие хайда от оборотня во вселенной «Уэнсдэй»

Сериал «Уэнсдэй» (2022–2025) не только познакомил зрителей с готической дочкой семейки Аддамс, но и раскрыл целую галерею существ, живущих бок о бок в Неверморе. Среди них особенно выделяются два типа монстров — хайды и оборотни. На первый взгляд оба превращаются в чудовищ и теряют контроль, но на деле их природа и роль в истории совершенно разные.

Кто такие оборотни в «Уэнсдэй»

Оборотни — классические представители мира изгоев. Они живут в стаях, подчиняются законам луны и проходят болезненный ритуал первого обращения. Их сила — врождённая, но далеко не у всех она проявляется вовремя. Так, Энид Синклер долгое время считала себя «дефектной» и переживала, что не способна перевоплощаться.

Позже выяснилось, что у неё редкий тип дара: Энид оказалась альфой, оборотнем, который может управлять другими и даже трансформироваться не только в полнолуние. Но за это платится высокая цена: если альфа перевоплотится в неподходящий момент, он рискует навсегда застрять в звериной форме. Так и случилось с Энид во второй части 2 сезона.

Что скрывает природа хайда

Хайд — совсем другое существо. Его нельзя назвать отдельным видом изгоев — скорее, это проклятие. Человек становится хайдом только под контролем «мастера», который способен управлять его превращением и направлять ярость. Самый яркий пример — Тайлер Галпин, симпатичный парень, оказавшийся чудовищем, убивающим по приказу.

Хайды непредсказуемы и опасны, их сила не подчинена законам природы, как у оборотней, а полностью зависит от воли хозяина. Без него хайд может даже не осознавать своей сущности. Именно поэтому сюжет с Тайлера и Уэнсдэй так трагичен: он был и жертвой, и палачом одновременно.

Главное отличие

Если коротко, оборотень в «Уэнсдэй» — это изгой с врождённой способностью, которая связана с луной и инстинктами. Хайд же — существо, рождённое тьмой и внешним управлением, полностью зависимое от «мастера». Один борется с собственной природой, другой — с чужой властью над собой.

Именно эта разница делает истории Энид и Тайлера такими разными: первая находит в себе силу и становится лидером, вторая тонет в роли марионетки, которую кто-то дёргает за ниточки.

