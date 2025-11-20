Энергия «Невского», драматургия — более личная: на Premier и РЕН ТВ выйдет сериал, где герой попадает в криминальный мир, чтобы спасти брата

История о человеке, который возвращается туда, откуда мечтал уйти навсегда.

«Доставка с гарантией» — это новый проект Александра Касаткина, снятый для Premier и РЕН ТВ.

Это восьмисерийный детектив с той самой резкой энергетикой, которую зрители любят в «Невском», но история здесь гораздо более личная: герой Макса Щеголева вынужден вернуться в преступный мир из-за брата, а не ради службы или долга.

Макс Русанов: герой, который возвращается туда, куда не хотел

По сюжету Макс Русанов, сыгранный Максимом Щеголевым, только вышел из тюрьмы и мечтает начать жизнь заново. Но у брата долги из-за потерянного груза.

У Макса выбора нет: он опять садится за руль, вновь берётся за рискованные криминальные перевозки и снова оказывается в мире, который однажды разрушил его судьбу.

В этот момент в его жизни появляется Полина Лировская — героиня Лукерьи Ильяшенко. Она не просто работодательница, а человек, влюбленный в Макса. Это чувство в какой-то момент превращается в угрозу, Макс понимает: чтобы выбраться, нужно выполнить самую опасную миссию в его жизни.

Полина Лировская: любовь, которая становится ловушкой

Отношения между персонажами Ильяшенко и Щеголева — один из заявленных центров истории. Полина — женщина резкая, неуступчивая, склонная к решениям, которые будто бы спасают, но давят сильнее любой погони.

И это делает сюжет максимально личным: сериал держится не только на криминальном ритме, но и на чувствах, которые могут погубить.

Экшен-сцены и рискованные трюки — как часть характера героев

На проекте работала команда каскадеров Амура Гамаева. Щеголев рассказывал:

«Один из самых ярких моментов на съемках – сцена, где машина пробивает стены и вылетает из здания. Мой герой успевает схватить крюк и повиснуть на автомобиле, чтобы спасти людей».

Съемки шли 53 смены в Ярославле и Москве, участвовали более 50 актеров. Среди них — Дарья Урсуляк, Кирилл Полухин, Алексей Шевченков, Елена Лотова и другие.

Почему сериал сравнивают по энергии с «Невским»

Не по сюжету — а по тону. Резкий темп, прессинг обстоятельств, герой, постоянно загнанный в угол, и опасность, которая дышит в спину — это действительно роднит новинку с «Невским».

Но «Доставка с гарантией» делает акцент на другом: на семье, долге, на том самом «не хочу, но должен», когда шаг назад значит потерять близкого человека.

Премьера сериала ожидается в 2026 году.

