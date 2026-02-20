Меню
Киноафиша Статьи Элорди не цыган, а Робби давно не юная девочка: чем зрителям не угодила экранизация «Грозового перевала»

Элорди не цыган, а Робби давно не юная девочка: чем зрителям не угодила экранизация «Грозового перевала»

20 февраля 2026 17:09
Кадр из фильма «Грозовой перевал»

Споры возникли еще на этапе кастинга, и не зря.

С новой экранизацией «Грозового перевала» разговор о верности первоисточнику начался ещё до выхода фильма — и главная причина вовсе не сюжет. Самое заметное расхождение с романом Эмили Бронте связано с кастингом: зрителей смутило, что на роли Кэтрин и Хитклиффа выбрали актёров, которые заметно отличаются от книжных образов.

Почему выбор Робби удивил зрителей

Ещё в начале 2024 года стало известно, что Кэтрин сыграет 35-летняя Марго Робби, и реакция фанатов была мгновенной. Дело оказалось не только в усталости публики от одних и тех же голливудских лиц.

Читатели романа быстро напомнили: Кэтрин — совсем юная героиня. В книге ей около 15 лет в ключевые моменты истории, замуж она выходит в 18, а умирает — едва достигнув 19. На этом фоне кастинг Робби многим показался слишком вольной трактовкой возраста персонажа.

Главный скандал — вокруг Хитклиффа

Если к Робби зрители постепенно привыкли, то выбор Джейкоба Элорди на роль Хитклиффа до сих пор вызывает жаркие споры.

В оригинальном романе герой описан как «темнокожий цыган» и «маленький ласкар», а рассказчица Нелли Дин даже предполагает его индийское или китайское происхождение.

На этом фоне кастинг Элорди многие в сети встретили критикой — и дискуссия до сих пор не утихает.

Что говорит сам Элорди

Актёр, впрочем, относится к шуму вокруг проекта спокойно. В интервью ABC в Сиднее он подчеркнул, что воспринимает фильм как авторское прочтение.

По его словам, это «интерпретация текста Эмеральд», режиссёра, которой он искренне восхищается. Главной задачей на площадке он назвал простую вещь: «отдать должное сценарию, который мне дали».

Похоже, новая версия «Грозового перевала» ещё до выхода обрела статус одной из самых обсуждаемых экранизаций — и страсти вокруг неё только набирают обороты.

Фото: Кадр из фильма «Грозовой перевал»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
