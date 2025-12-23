Элли — это новый Нео? Почему свежий тизер «Волшебника изумрудного города-2» напоминает «Матрицу» (видео)

В сети появился тизер второй части «Волшебника Изумрудного города» — и обсуждают его вовсе не из-за сюжета. Первые секунды ролика сбили зрителей с толку: вход в замок Гудвина выглядит так, будто Элли вот-вот шагнет не в сказку, а в симуляцию.

Темный коридор, пульсирующий зеленый свет, очки и ощущение портала мгновенно вызвали ассоциации с «Матрицей». Детское фэнтези внезапно заиграло куда более взрослым тоном.

Сказка меняет интонацию

Продолжение получило подзаголовок «Великий и Ужасный» и выходит 1 января 2027 года. История стартует сразу после победы над саблезубыми тиграми: Элли и ее друзья наконец доходят до Изумрудного города. Здесь Гудвин готов исполнить желания Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва, а Элли — помочь вернуться домой.

Но вместо простого волшебства героев ждет новый контракт с опасностью. Чтобы Гудвин сдержал слово, им предстоит добыть волшебную бурю — силу, находящуюся во власти ведьмы Бастинды из Фиолетовой страны.

Новый путь и старые враги

Судя по тизеру, путешествие станет жестче. Летучие обезьяны возвращаются, мир становится темнее, а сама Волшебная страна — менее безопасной. Визуально фильм уходит от яркой сказочности первой части и делает ставку на масштаб и напряжение.

Кто возвращается в продолжении

Режиссер Игорь Волошин продолжает историю с той же командой. К своим ролям вернулись Екатерина Червова, Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарев и другие. И если первый фильм был дорогой из желтого кирпича, то второй, судя по тизеру, — проверкой на то, что скрывается по ту сторону иллюзий.

