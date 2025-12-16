Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эльф, человек, полукровка? Толкин четко объяснил, кем по происхождению был сын Арвен и Арагорна

Эльф, человек, полукровка? Толкин четко объяснил, кем по происхождению был сын Арвен и Арагорна

16 декабря 2025 21:02
Кадр из фильма «Властелин колец»

У него не было такого тяжелого выбора, как у матери.

Когда Арагорн коронуется в Минас-Тирите, «Властелин колец» будто ставит точку. Саурон повержен, зло отступило, мир вздохнул свободно. Но для Толкина это была не просто финальная сцена — а начало новой, куда более сложной эпохи. И ключевая фигура в ней вовсе не сам Арагорн, а его сын — Эльдарион.

Эльдарион — не «полуэльф», как принято думать

На первый взгляд всё кажется очевидным: мать Эльдариона — Арвен, дочь Элронда, значит, сын короля должен быть наполовину эльфом. Но у Толкина такие вещи никогда не бывают простыми.

Арвен ещё до свадьбы с Арагорном отказалась от бессмертия и сделала окончательный выбор в пользу смертной судьбы. Это значит, что их дети — включая Эльдариона — уже не стояли перед «выбором судьбы», как Элронд и Элрос. Эльдарион родился человеком. Без оговорок, без полумер, без эльфийского бессмертия в запасе.

При этом он оставался символом Передела: в его крови сходились две линии — Элронда и Элроса. То есть вся трагическая история выбора между вечностью и смертностью была в нём уже пережита предыдущими поколениями.

Король без войны — самый сложный образ Толкина

Кадр из фильма «Властелин колец»

Арагорн — король победы. Эльдарион — король мира. И вот здесь начинается самое интересное.

Толкин отлично понимал: управлять в эпоху благополучия порой сложнее, чем во время войны. Нет внешнего врага, нет очевидного зла, нет Саурона, на которого можно списать все беды. Зато есть люди — с амбициями, страхами, тягой к тёмным культам и ностальгией по «великой тьме».

Именно это Толкин хотел показать в «Новой тени» — незавершённом продолжении «Властелина колец», действие которого разворачивалось во времена правления Эльдариона.

Почему Толкин испугался собственной идеи

От «Новой тени» осталось всего 13 страниц. И причина отказа Толкина от продолжения говорит об Эльдарионе больше, чем любой канон.

Писатель честно признал: история получалась слишком мрачной, слишком циничной, слишком похожей на политический триллер. Заговоры, культы Мелькора, разложение общества — всё это разрушало ощущение заслуженного «долго и счастливо», к которому он вёл читателя через всю трилогию.

Толкин сознательно остановился. Он не захотел превращать Средиземье в мир, где зло возвращается просто потому, что людям стало скучно без войны.

Эльдарион как идея, а не персонаж

В итоге Эльдарион остался фигурой почти мифической. Мы знаем, что он был хорошим и мудрым королём. Мы знаем, что его правление пришлось на долгий мир. И мы знаем, что Толкин не захотел проверять этот мир на прочность.

Эльдарион — это не герой с набором подвигов. Это символ того, что победа над злом не гарантирует нравственной победы навсегда. И, возможно, именно поэтому Толкин оставил его в тени: чтобы Средиземье запомнилось не как мир вечных заговоров, а как редкое место, где свет всё-таки сумел удержаться.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вместо «Колец власти» лучше бы экранизировали эту историю Толкина: Арагорн уже умер, и Средиземье снова во тьме Вместо «Колец власти» лучше бы экранизировали эту историю Толкина: Арагорн уже умер, и Средиземье снова во тьме Читать дальше 14 декабря 2025
Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы Читать дальше 17 декабря 2025
Главными в «Аватаре 3» будут не новички: как старые персонажи перевернут всю франшизу Главными в «Аватаре 3» будут не новички: как старые персонажи перевернут всю франшизу Читать дальше 16 декабря 2025
10 из 10 и лучший фильм 2025 года: посмотрела «Хищника: Планета смерти» и хочу стереть память, чтобы увидеть это еще раз 10 из 10 и лучший фильм 2025 года: посмотрела «Хищника: Планета смерти» и хочу стереть память, чтобы увидеть это еще раз Читать дальше 16 декабря 2025
Связь «Добро пожаловать в Дерри» с «Оно» раскрыли в финале: Пеннивайз все знал про будущее этой героини Связь «Добро пожаловать в Дерри» с «Оно» раскрыли в финале: Пеннивайз все знал про будущее этой героини Читать дальше 16 декабря 2025
«Бегущий человек» Эдгара Райта наконец-то вышел в цифре: где смотреть и почему у фильма всего 64% на Rotten Tomatoes «Бегущий человек» Эдгара Райта наконец-то вышел в цифре: где смотреть и почему у фильма всего 64% на Rotten Tomatoes Читать дальше 16 декабря 2025
Критики IndieWire назвали лучшие фильмы 2025 года: «Битва за битвой» с ДиКаприо заняла первое место, а кто еще в ТОПе? Критики IndieWire назвали лучшие фильмы 2025 года: «Битва за битвой» с ДиКаприо заняла первое место, а кто еще в ТОПе? Читать дальше 16 декабря 2025
Два крутейших триллера 2025 года для тех, которые держат в напряжении до самого финала: идеально для вечера декабря Два крутейших триллера 2025 года для тех, которые держат в напряжении до самого финала: идеально для вечера декабря Читать дальше 16 декабря 2025
Трейлер «Судного дня» еще не вышел, но уже взбудоражил зрителей: переживаний ровно на 1 минуту 25 секунд Трейлер «Судного дня» еще не вышел, но уже взбудоражил зрителей: переживаний ровно на 1 минуту 25 секунд Читать дальше 16 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше