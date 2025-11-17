«Еле оторвались — до утра смотрели»: этот сериал НТВ с рейтингом 8,4 на КП обожают фанаты — не «Невский» и не «Шеф»

На НТВ хватает хитов, но один сериал до сих пор вызывает особую любовь. И это вовсе не «Невский» и не «Шеф», как многие бы решили.

Настоящую народную славу получил «Карпов» — мрачный, честный и до странности притягательный спин-офф «Глухаря». Рейтинг на Кинопоиске — 8,4, и это не случайность.

Почему «Карпов» стал любимцем зрителей

История экс-опера, выброшенного системой, неожиданно точно легла на нерв времени. Карпов не герой и не романтик — он сломанный, опасный, умный, внутренне горящий человек, который вызывает эмоции, как мало кто на отечественном ТВ.

И да, роль Котлярского — это то, что удерживает у экрана сильнее любого закрученного сюжета.

«Я влюбилась в Карпова-Котлярского! Он не играет — он живёт им», «Настоящий псих, жёсткий, некрасивый, но притягательный. Такой персонаж встречается раз в десять лет».

Сериал, который «затягивает до утра»

Зрители признаются: начали «за компанию» — а в итоге сами до утра смотрели серии одну за другой.

«Муж уговорил посмотреть. Потом сами еле оторвались — до утра смотрели», «Я вообще не любитель сериалов, но от “Карпова” невозможно отойти».

В «Карпове» цепляет всё — темный Питер, охота за головами, моральная серая зона, где герой живёт по своим правилам.

Почему «Карпов» выдержал время

Он честный. Не пытается понравиться, не гламурит ментовку и не лепит из героя супермена. И в этом его сила. Атмосфера, музыка, динамика — всё работает на ощущение живой, тяжелой, но честной истории.

«Отдельное спасибо за музыку! Динамичная, сильная. Куплю на диске всё — от “Глухаря” до “Карпова”».

И пока спорят, какие сериалы НТВ «ещё держат планку», у Карпова давно своя фан-база. Миллионы смотрели — миллионы до сих пор пересматривают. Не зря его рекомендуют к просмотру 94% зрителей, а это точно показатель.

